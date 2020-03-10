'Okullar tatil edilsin' etiketi sosyal medyada TT oldu

"Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusu Türkiye gündemini önemli derecede meşgul etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada "Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşülecek.'' ifadelerini kullandı. Koca'nın açıklamasının ardından "#okullartatiledilsin" etiketi sosyal medyada TT oldu.

"#okullartatiledilsin" etiketi Twitter Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.



