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  4. 'Okullar tatil edilsin' etiketi sosyal medyada TT oldu

'Okullar tatil edilsin' etiketi sosyal medyada TT oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle ilgili konunun önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşüleceğini belirtmişti. Koca'nın bu açıklamasının ardından "Okullar Tatil Edilsin" Twitter Türkiye gündeminde 1. sırada yerini aldı.

'Okullar tatil edilsin' etiketi sosyal medyada TT oldu

"Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusu Türkiye gündemini önemli derecede meşgul etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada "Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşülecek.'' ifadelerini kullandı. Koca'nın açıklamasının ardından "#okullartatiledilsin" etiketi sosyal medyada TT oldu.

"#okullartatiledilsin" etiketi Twitter Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanı Koca sosyal medya okullar tatil edilecek mi?

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