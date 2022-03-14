Okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi?

Kar tatili 14 Mart Pazartesi günü de sorgulanmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler okulların son durumu hakkında bilgi almak istiyor. Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini arttırarak devam etmiş ve bu yüzden de pek çok il eğitime ara vermişti. 14 Mart 2022 tarihine kadar eğitime ara verilen iller arasında İstanbul'da bulunuyor. Bazı illerde ise 14 Mart Pazartesi günü de eğitim ve öğretim yapılamıyor. O illere dair detaylı bilgileri haberimizde işledik...

OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına göre; yurdun bazı bölgelerinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Valiliklerden de kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da 14 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Giresun Valiliği de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Son olarak Rize'de eğitime ara veren iller arasında yer alıyor. Rize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süre ile daha ara verildiği açıklandı.

