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OKULLAR TATİL Mİ, ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak? MEB’den yeni açıklama

09.02.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zamana kadar tatil olacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Daha önce yapılan açıklamada 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak." demişti. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki, OKULLAR TATİL Mİ, ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR TATİL Mİ, ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak? MEB’den yeni açıklama

Okulların tatil olup olmadığı ve tatilin ne zaman sona ereceği hakkında açıklama yapıldı. Deprem nedeni ile uzatılan yarıyıl tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer yarıyıl tatilinin uzatıldığını bildirdi ve okulların açılacağı yeni tarihi duyurdu.

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

2 BİN 500 ÖĞRETMEN SAHADA GÖREV YAPIYOR

Milli Eğitim Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile birlikte devam ettirdiği arama kurtarma işbirliğine değinen Özer, "Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenimiz gönüllü bir şekilde bu eğitimlerini tamamladılar ve şu anda bölgeye intikal ettiler. Mesela Malatya'da 660 öğretmenimiz AFAD ekipleriyle, ordumuzla, jandarma ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına yardım ediyor." demişti.
Okullarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bakan Özer, bakanlık olarak son 2-3 yılda okullarda deprem güçlendirmesi üzerine ciddi çalışmalar yapıldığını da kaydetti.

OKULL

Okulların deprem nedeniyle tatil edildiğini hatırlatan Özer, "Süreci izliyoruz. Sahada sadece Malatya'da değil tüm illerimizde, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, farklı illerden gelen il müdürlerimizle süreçlere bakıyorlar. İhtiyaç olması durumunda izinlerde uzatmaları yapacağız. Uzatmaları yaparken telafi mekanizmasıyla ilgili bir sistematiği de açıklayacağız, yani öğrencilerimizin mağdur olmaması için ne yapacağız? Öğretmenlerimizin mağdur olmaması için ne yapacağız? Onların tüm gündemlerini de açıklayacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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