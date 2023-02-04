OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, Kayseri ve diğer illerde okul var mı? Gözler kar tatili açıklamasında!

6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Okullarda ikinci dönemi için ilk ders zili için geri sayım devam ediyor. Yoğun kar yağışının görüleceği illerde 6 Şubat kar tatili duyuruları yayımlanacak. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, Kayseri ve diğer illerde okul var mı? Gözler valiliklerden gelecek son dakika 'kar tatili' açıklamasında...

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLUR MU?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul bugün yağmurlu, akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 derece. Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar pazartesi salı Anadolu’da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar."

İstanbul'da kar tatiline yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Kar tatili haberlerinin pazar akşamı gelmesi bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU? 6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

İstanbul Valisi Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım."

İstanbul'daki okullar için 'kar tatili' açıklaması henüz gelmedi.

