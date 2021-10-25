Okullar tatil olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar kapalı mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Bunun anısına her yıl 29 Ekim Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Milli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Özel günlerde okullar, devlet daireleri ve özel iş yerleri tatil yapıyor. İşte detaylar...

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Türkiye ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim 2021 Cuma günü okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim'de yarım gün tatil uygulanacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü tüm kurumlar yarım gün tatil yapacak.

28 EKİM'DE DERS YAPILACAK MI?

28 Ekim günü eğitim kurumlarında öğlene kadar ders verilecek. Öğleden sonra ise tatil olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

28 Ekim'de yarım gün tatil olacak. 29 Ekim'de ise tam gün tatil uygulanacak. 29 Ekim Cuma gününe denk geldiğinden hafta sonu tatilleri ile birlikte 3 buçuk gün tatil yapılacak.



