Okullar tatilde...Tatilde Bursa’ya gidilir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’nın dîbâcesi Bursa’nın 9 günlük tatilde muhakkak gezilip manevi makamların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. İlk payitaht Bursa; tarihi hanlar ve çarşıları, Ulucami, Yeşil Türbe,Uludağ, Cumalıkızık, Misi ve Gölyazı gibi tarihi turistik güzelliklerinin yanı sıra kebabı, kestane şekeri, tahinli pidesi ile ön plana çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının ilk kez uyguladığı Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeline göre 15 Kasım Cuma günü başlayan il tatil ile Türkiye’nin 81 vilayetinden vatandaşları Bursa’yı gezip göremeye davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tatil boyunca havaların da iyi gittiğini düşünürsek 2-3 günlük kısa ziyaretlerle alakalı başta Ulucami, Emir Sultan, Yeşil Türbe, padişah türbeleri ve külliyeleri, Üftade Hazretleri olmak üzere Bursa’nın bir çok değeri var. Ben her bir vatandaşımızın bu manada Bursa’yı çok rahat gezebileceğini ifade etmek istiyorum. Bursa kışıyla yazıyla ayrı güzel Uludağ ile birlikte düşünüldüğünde kışın çok daha ayrı bir güzel. Bu manada ben tüm vatandaşlarımızı Osmanlının dibacesi Osmanlının ilk başkenti Bursa’ya davet ediyorum" diye konuştu.

Aktaş, "Ülkemizin turizm özelinde önemli hedefleri ve beklentileri var. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hedefler revize edildi. Bu hedeflerin altını dolduracak en önemli şehirlerden bir tanesi de Bursa. Dolayısıyla Bursa’mızın bu manada da gerekli yenilenmeyi temin etmesi gerekiyor. İnşallah bakanlıklarımızın destekleri Büyükşehir Belediyemizin imkanları bunlar bir bir hayata geçtiğinde Bursa daha yaşanabilir daha standartları yüksek bir şehir olacak inşallah" diye konuştu.

Bu arada İstanbul-İzmir Otobanı’nın tamamıyla açılmasıyla birlikte Bursa’ya son aylarda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa ve İzmir’den düzenlenen günübirlik ya da 2-3 günlük turlarda ciddi artış kaydedildiği, Bursa’nın ilk 9 aylık iç ve dış turizm rakamlarının geçen yıla oranla yüzde 40 artış kaydettiği öğrenildi.

Öte yandan Bursa dünya kentleri arasında yapılan güvenlik endeksi araştırmasında İzmir, Ankara ve İstanbul’u geride bırakarak yüzde 77,34 güvenlik endeksiyle dünyanın en güvenilir 27. şehri ünvanını elde etmişti.

İşte Bursa’da tatilde gezilecek mekanlar:

Hanlar bölgesi

Bursa’nın fethi ile sadece siyasi alanda değil, ticari alanda da bir büyüme izlenmiş olup, Bursa hızla Anadolu ve Rumeli arasında önemli bir ticaret merkez konuma yükselmiştir. Bu nedenle de kentte bir çok han yapılmıştır. Bilindiği gibi Anadolu’nun ticaret yolları üzerinde bulunan ve ticaret yapan tacirlerin gece konaklamaları ve dinlenmeleri için yapılan binalara han, daha büyük olanlarına kervansaray denilirdi. Tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan Bursa için hanlar ve bedestenler ekonominin nabzını ifade etmektedir. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan ticaret bölgesi ; 16. yüzyılda han,bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlamıştır. Erken Osmanlı döneminde yapılan 668 yıllık geçmişiyle Hanlar Bölgesi, Bursa’da çarşı yapısının nasıl oluştuğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu bölgedeki hanlar; Koza Han,Fidan Han,Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han,Galle Han,Çukur(Kütahya) Han,Kapan Han,Tuz Han’dır.

Ulu cami

Bursa Ulu Cami, Orhan Gazi Parkının bulunduğu geniş bir alana, Yıldırım Beyazıd zamanında, 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami’nin on iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunmaktadır. Yıldırım Beyazid’in 1396 Niğbolu zaferinden sonra Ulu Cami inşaatına başlanmıştır. Caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı Yıldırım Beyazid, Molla Fenari, Emir Sultan’ın bulunduğu cemaate Somuncu Baba kıldırmıştır.

Yeşil türbe

Yeşil Camii’nin güneyinde bulunan Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed tarafından 824H. (1421) yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa’dır.Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesi ile karakteristik bir uslubun anlatımıdır. Yapı , sandukaların bulunduğu zemin kat ve kripto vazifesi gören tonozla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır.

Emir Sultan

Üç Osmanlı sultanı dönemlerinde yaşamış Emir Sultan Hazretleri’nin türbesinin Müslüman dünyasında beşinci makam olduğu ileri sürülmektedir. Peygamber Efendimizin soyundan geldiği için “Emir”, gönülleri fethettiği için “Sultan” unvanı almıştır. Yıldırım Bayezid’in kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundî Hatun tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Emir Sultan adına yaptırılan cami, Bursa camileri arasında en büyük kubbeye sahip olandır. Üftade

Bursa’nın manevi büyüklerinden Aziz Mahmud-i Hüdâî Hazretlerinin Hocası Mehmet Muhyiddin Efendi (Üftade Hz).

Bursa‘ da yaşıyor. Şehir dışından Bursa’ya gelmişseniz Bursa’nın ruhunu anlamak istiyorsanız gezi planınıza mutlaka dahil etmeniz gereken bir yer Üftade Hazretlerinin türbesi. Bursa’ da en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelir. Üftade türbesi, dergahı ve camii, Bursa gezilecek yerler arasında mutlaka bulunması gereken bir mekan. Tophane

Bursa‘da şehrin tam merkezinde yer alan Tophane, Bursa’nın zirvesinde bir tarih içermektedir. Bursa’nın müthiş manzarasını kuşbaşı bir konumdan seyredebileceğiniz Tophane’de başta Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbeleri olmak üzere birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Mahallenin adı da isminden de anlaşılacağı gibi tepede bulunan toplardan gelmektedir. Osmanlı döneminde topların döküldüğü parkta bugün hala çok sayıda top tepede bulunmakta ve bu toplar ramazan aylarında kullanılmaktadır.

Muradiye Külliyesi

Muradiye Külliyesi, Bursa’da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. Sultan II. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve içinde bulunduğu semte ismini vermiştir. Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşan Muradiye Külliyesi’ne Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yapıldığı bilinen türbeler de eklenmiştir.

Osmanlı hanedan üyelerinin türbelerinin yer aldığı külliyede 12 türbe bulunmaktadır. Bursa’nın Osmanlı türbeler şehri olarak anılmasında büyük bir paya sahip olan külliyenin bahçesinde yer alan türbeler, adeta hüznün acı meyveleri gibidir. Fatih Sultan Mehmed’den itibaren 100 yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey yaptırılan bu komplekste: II. Murat Türbesi, Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi, Şehzade Alaaddin Türbesi, Şehzade Ahmed Türbesi, Şehzade Mustafa Türbesi, Şirin Hatun Türbesi, Gülruh Hatun Türbesi, Ebe Hatun (Fatih Sultan Mehmed’in Ebesi) , Şehzade Mahmed Türbesi, Mükrime Hatun Türbesi, Gülşah Hatun Türbesi, Saraylılar (Cariyeler) Türbesi bulunmaktadır. Cumalıkızık

Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş Cumalıkızık. İncir ve kestane ağaçları ile çevrili, Osmanlı mimarisinin en çarpıcı örneklerinin yer aldığı 700 yıllık bir anıt köydür burası. Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi’nde çoğu Rumlardan kalma yüzyıllık köylerin aksine, Bursa

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