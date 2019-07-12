Okullara iki yeni ara tatil düzenlemesi Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaöğretim kurumlarına yönelik düzenlemeyle ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıkça daha önce açıklanan yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasına ilişkin uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek.

- Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine "diploma" düzenlemesi

Yönetmelikte mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel derslerin tanımı ve eğitim gören öğrencilerin diploma süreçlerine ilişkin yeni düzenlemelere de yer verildi.

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel dersler, "Asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan dersler." olarak tanımlandı.