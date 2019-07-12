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Okullara iki yeni ara tatil düzenlemesi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretim kurumlarına yönelik iki yeni ara tatil getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı - Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak, ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek - Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorunda olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaöğretim kurumlarına yönelik düzenlemeyle ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıkça daha önce açıklanan yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasına ilişkin uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek.

- Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine "diploma" düzenlemesi

Yönetmelikte mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel derslerin tanımı ve eğitim gören öğrencilerin diploma süreçlerine ilişkin yeni düzenlemelere de yer verildi.

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel dersler, "Asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan dersler." olarak tanımlandı.

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen temel derslere ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya götüren fark dersleri verilebilecek.

Ancak daha önce mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmalarını şart koşan ve diplomaların mesleki açık öğretim lisesi tarafından ilgili mevzuata göre hazırlanmasını öngören düzenlemede değişikliğe gidildi.

Buna göre, mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorunda olacak. Bu öğrencilerin diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuata göre düzenlenecek.

- Öğretmenlerin mesleki çalışmaları

Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapacaklar.

Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak.

Yarıyıl tatilinde olduğu gibi ara tatillerde de staj yapan, mesleki eğitim gören öğrenciler için belirlenecek program çerçevesinde koordinatör öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları günlerdeki koordinatörlük görevleri mesleki çalışma saatleri dışında yerine getirilecek.

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