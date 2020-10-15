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Okullara virüsle mücadele tavsiyesi: Sınıfları havalandırın

15.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Alman Federal Çevre Dairesi pandemiyle mücadele kapsamında okullarda sınıfların havalandırılması tavsiyesinde bulundu.

Sınıfların her 20 dakikada bir havalandırılması istendi.Alman Federal Çevre Dairesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sınıfların havalandırılması tavsiyesinde bulundu. Daire, ders sırasında virüs bulaşma riskiyle ilgili olarak okullara 4 sayfalık bir yazı gönderdi. Yazıda "Bulaşıcı parçacıklardan korunmak için saatte bir üç kez hava değişikliği yapılmalıdır. Bunun anlamı odadaki havanın saatte üç kez dışarıdan temiz hava ile bütünüyle değiştirilmesidir" denildi. Soğuk kış ayları dahil ders sırasında her 20 dakikada bir pencereler açılarak sınıfların 3 ila 5 dakika havalandırılması tavsiye edildi. Ayrıca tüm teneffüslerde de sınıfların havalandırılması önerildi.

Federal Çevre Dairesi yazıda havalandırma sırasında sadece pencerelerin açılmasını zira kapıların açılması halinde virüslü parçacıkların bina içinde bir sınıftan diğerine yayılabileceğini belirtti. Ayrıca pencerelerin yukarıdan yarım açılmaması ve birden fazla pencerenin tam açılarak hızlı hava girişinin sağlanması önerildi.

Daire sınıflarda karbondioksit ölçüm araçlarının kullanılmasını tavsiye etti. 50 ila 100 euro arasında fiyatı olan bu araçların oda içindeki havanın ne zaman tükendiğini ve böylece odanın ne zaman havalandırılması gerektiğini de gösterdiği belirtildi.

Federal Çevre Dairesi pencerelerin güvenlik gibi çeşitli gerekçelerle açılmasının mümkün olmadığı sınıflarda ise sabit havalandırma sistemlerinin kurulmasını önerdi. Daire uzun vadede tüm okulların ve kültür kurumlarının ısı değişim tesisleri ile donatılmasını istedi. Bu tür havalandırma cihazlarında temiz hava dışarıdan alınıyor ve dışarıya gönderilen hava ile ısıtılıyor. Virüs, karbondioksit ve nemin dışarıya atılmasında en kalıcı çözüm olarak da bu sistemler görülüyor. Yeni yapılarda bu sistemlerin kurulması yaklaşık 10 yıldır öneriliyor.

Alman virolog Christian Drosten de koronavirüs pandemisiyle mücadelede pencerelerin sık sık açılması ve odaların havalandırılmasını önermişti.

dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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