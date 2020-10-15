Okullara virüsle mücadele tavsiyesi: Sınıfları havalandırın

Sınıfların her 20 dakikada bir havalandırılması istendi.Alman Federal Çevre Dairesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sınıfların havalandırılması tavsiyesinde bulundu. Daire, ders sırasında virüs bulaşma riskiyle ilgili olarak okullara 4 sayfalık bir yazı gönderdi. Yazıda "Bulaşıcı parçacıklardan korunmak için saatte bir üç kez hava değişikliği yapılmalıdır. Bunun anlamı odadaki havanın saatte üç kez dışarıdan temiz hava ile bütünüyle değiştirilmesidir" denildi. Soğuk kış ayları dahil ders sırasında her 20 dakikada bir pencereler açılarak sınıfların 3 ila 5 dakika havalandırılması tavsiye edildi. Ayrıca tüm teneffüslerde de sınıfların havalandırılması önerildi.

Federal Çevre Dairesi yazıda havalandırma sırasında sadece pencerelerin açılmasını zira kapıların açılması halinde virüslü parçacıkların bina içinde bir sınıftan diğerine yayılabileceğini belirtti. Ayrıca pencerelerin yukarıdan yarım açılmaması ve birden fazla pencerenin tam açılarak hızlı hava girişinin sağlanması önerildi.