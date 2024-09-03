Hollanda'da okullarda akıllı telefon yasaklandı

Hollanda'da daha önce lise ve orta okullarda yasaklanan akıllı telefon kullanımına ilkokullar da eklendi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Eğitim Kültür ve Bilim Bakanlığı hafta başından itibaren ilkokullarda ders esnasında akıllı telefon kullanımının yasaklanmasına karar verdiğini duyurdu. Alınan karar çerçevesinde, öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğrenim amaçlı, sağlık problemleri ve fiziksel engeller gibi istisnai durumlar dışında kullanmasına izin verilmeyecek.

ÜLKE GENELİNDE YASAKLANDI

Halihazırda ortaokul ve liselerde uygulanan kararın ilkokullarda da uygulanmasıyla birlikte ülke genelindeki tüm okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanmış oldu.

Yunanistan, İtalya ve Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde uygulanan yasağın Almanya'da da ele alınacağı düşünülüyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır