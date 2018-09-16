Eğitim öğretimde sadece akademik bilgileri değil, çocukların kişiliklerine olumlu yansıyacak çalışmaları da önemsediklerini vurgulayan Yahşi, iyilik kültürünün yaygınlaşması ve iyiliğin çocukların kalplerine inşa edilmesi konusunda tüm projelere destek verdiklerini ifade etti.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın veli ve öğrencilerin isteği doğrultusunda ortaya çıktığını, müdürlük olarak da çalışmayı desteklediklerini belirtti.

- Binden fazla okulda uygulanıyor

Yahşi, İzmir'de uyum haftası sürecinde ilk bağışların toplandığını aktararak, kampanya kapsamında binden fazla okulda "askıda defter kalem" kutusu kurulduğunu belirtti.

Kısa sürde büyük ilgi gören çalışmanın tüm okullara yayılacağına inandığını kaydeden Yahşi, "Ciddi bir destek var. Sadece İzmir değil, diğer ekonomik anlamda yardıma ihtiyacı olan okullarımıza da İzmir'den bir ses verebileceğini söylüyor çocuklarımız. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci ve velilerimiz desteğiyle oldu, bizim müdürlük olarak ortaya çıkardığımız bir proje değil." diye konuştu.

Yahşi, Türk milletinin medeniyet değerlerinde paylaşmanın önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Medeniyet kodlarımızda var olan paylaşmayı çocuklarımıza öğretmek açısında çok önemli. Biz sadece akademik anlamda bir bilgiyi vermiyoruz. Paylaşımın ne demek olduğunu çocuklarımıza henüz ana okulunda, birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza net bir şekilde vermemiz lazım. İyiliği, merhameti kuşanmış bir neslin yetişmesi için bunu önemsiyoruz."