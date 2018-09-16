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Okullarda "askıda defter kalem" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmir'de yeni eğitim öğretim yılında maddi durumu yetersiz öğrencilerin kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Askıda defter kalem" kampanyası başlatıldı - Veli ve öğrencilerin isteğiyle ortaya çıkan ve binden fazla okulda uygulanan kampanyada toplanacak bağışlar, başka illere de gönderilecek - İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi: "Medeniyet kodlarımızda var olan paylaşmayı çocuklarımıza öğretmek açısından çok çok önemli. Biz sadece akademik anlamda bir bilgiyi vermiyoruz"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı başında, maddi durumu yetersiz öğrencilerin kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçları "Askıda ekmek" uygulamasına benzer "Askıda defter kalem" kampanyası ile karşılanacak.

İzmir'deki okullarda başlatılan "Askıda defter kalem" kampanyası kapsamında veliler, öğrenciler ihtiyaç fazlası defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, çanta gibi kırtasiye ürünlerini bağışlıyor.

Okullarda oluşturulan kutularda ya da alanlarda biriktirilen bu ürünler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor.

Kampanyanın zor durumdaki öğrencilerin okul ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra çocuklarda paylaşma bilincini geliştirmeye katkı sunması bekleniyor.

- "İyiliği kuşanmış bir neslin yetişmesi için önemsiyoruz"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın veli ve öğrencilerin isteği doğrultusunda ortaya çıktığını, müdürlük olarak da çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Eğitim öğretimde sadece akademik bilgileri değil, çocukların kişiliklerine olumlu yansıyacak çalışmaları da önemsediklerini vurgulayan Yahşi, iyilik kültürünün yaygınlaşması ve iyiliğin çocukların kalplerine inşa edilmesi konusunda tüm projelere destek verdiklerini ifade etti.

- Binden fazla okulda uygulanıyor

Yahşi, İzmir'de uyum haftası sürecinde ilk bağışların toplandığını aktararak, kampanya kapsamında binden fazla okulda "askıda defter kalem" kutusu kurulduğunu belirtti.

Kısa sürde büyük ilgi gören çalışmanın tüm okullara yayılacağına inandığını kaydeden Yahşi, "Ciddi bir destek var. Sadece İzmir değil, diğer ekonomik anlamda yardıma ihtiyacı olan okullarımıza da İzmir'den bir ses verebileceğini söylüyor çocuklarımız. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci ve velilerimiz desteğiyle oldu, bizim müdürlük olarak ortaya çıkardığımız bir proje değil." diye konuştu.

Yahşi, Türk milletinin medeniyet değerlerinde paylaşmanın önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Medeniyet kodlarımızda var olan paylaşmayı çocuklarımıza öğretmek açısında çok önemli. Biz sadece akademik anlamda bir bilgiyi vermiyoruz. Paylaşımın ne demek olduğunu çocuklarımıza henüz ana okulunda, birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza net bir şekilde vermemiz lazım. İyiliği, merhameti kuşanmış bir neslin yetişmesi için bunu önemsiyoruz."

-"Silgiyi bölüşen nesildik"

Kampanyaya evdeki ihtiyaç fazlası defterler ile kızı için okul alışverişi yaparken fazladan aldığı defterleri bağışlayarak destek veren Funda Eryılmaz, 3. sınıfa giden bir kızı olduğunu, bu kampanyayı da onun okulundaki öğretmenlerden duyduğunu anlattı.

Öğrencilik yıllarında sınıf arkadaşlarıyla silgisini bölüştüğünü anlatan Eryılmaz, "O nesilden geldik. Çocuklarımıza bunu aktarmak istiyoruz. Bu yardımlaşmadan öte paylaşma. Bende fazla olanı seninle paylaşmak ya da bende eksik olanı senden temin etmek." ifadelerini kullandı.

Ömer Seyfettin İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Eymen Balkaya da arkadaşlarına yardımcı olmak için kalem, kalem kutusu ve kitaplarını "askıda kalem defter" bölümüne bıraktığını anlattı.

Yardımlaşmanın önemine değinen Balkaya, "Çünkü onlar mutlu olunca sen de mutlu oluyorsun." dedi.

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