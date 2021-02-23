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Okullarda Covid-19 denetimi

23.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde okullar denetlenerek normalleşme süreciyle birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecindeki maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi.Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesinden sonra 15 Şubat’tan itibaren kırsal mahalle okullarında eğitime tekrar başlanmıştı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde okullar denetlenerek normalleşme süreciyle birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecindeki maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi.
Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesinden sonra 15 Şubat’tan itibaren kırsal mahalle okullarında eğitime tekrar başlanmıştı. Bu kapsamda Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki okullarda denetimler yapıldı. Denetimlerde normalleşme süreciyle birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecinde maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi.
Köy okullarında eğitime tekrar başlanması nedeniyle Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. döneminde ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilere görüştü.
Okullarda denetimlerde bulunan Kaymakam Öztaş, maske, mesafe ve hijyen şartlarını da kontrol etti.

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