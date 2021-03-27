HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullarda hibrit eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim kalıcı oluyor

Okullarda hibrit eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim kalıcı oluyor

27.03.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı Hibrit eğitim modeli açıklamasının ardından öğrenciler arama motorları üzerinden Hibrit ne demek? sorusuna yanıt arıyor Uzaktan eğitim kalıcılığı olup olmayacağı araştırılırken Hibrit eğitim modeli de merak ediliyor. Peki, okullarda hibrit eğitim olacak mı? İşte, detaylar…

Okullarda hibrit eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim kalıcı oluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden Hibrit eğitim modeli hakkında “ Hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır” paylaşımının ardından öğrenciler ve veliler Hibrit nedir? Hibrit model eğitim nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Diğer yandan pek çok öğrenci uzaktan eğitimin kalıcı olup olmayacağını da merak ediyor. Peki, Hibrit model eğitim ne anlama geliyor? Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? İşte, ayrıntılar...

UZAKTAN EĞİTİM KALICI MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ve hibrit model eğitim ile ilgili şu sözlere yer verdi:

"Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk. Türkiye, 184 ülkede 1.5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan dünyanın öncü ülkelerinden biri oldu."

HİBRİT MODEL NEDİR?

Hibrit eğitimde her gün okula gitme zorunluluğu yoktur. Örneğin, matematik, Türkçe, fen gibi temel dersler okulda, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olabiliyor. Hibrit eğitim modelinde bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, günleri okula gidebiliyor. Karma öğrenme olarak da tanımlanan bir eğitim modeli olan Hibrit öğrenme aynı zamanda geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi/online eğitim materyalleriyle desteklenmesi anlamına gelmektedir.

BAKAN SELÇUK'TAN HİBRİT EĞİTİM MODELİ PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda

Ekran Resmi 2021-03-26 01.10.00

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." açıklamasında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
YKS ve LGS ertelendi mi? YKS ve LGS ertelendi mi?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Pazartesi okul var mı? Muğla Milas'ta hangi okullar açık, hangi okullar kapalı?

Muğla Milas'ta hangi okullar açık, hangi okullar kapalı?

Hibrit nedir? Hibrit eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı

Hibrit eğitim nasıl olacak

YKS ve LGS ertelendi mi? Üniversite ve lise giriş sınavları iptal mi edildi?

YKS ve LGS ertelendi mi?

ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihleri belli oldu

ALES tarihi açıklandı!

DUS ve STS sınav sonuçları sorgulama sayfası

DUS ve STS sonuçları açıklandı!

Ortaokul, lise yüz yüze mazeret sınav tarihleri ile ilgili açıklama | Mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve lise mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.