Okullarda hibrit eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim kalıcı oluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden Hibrit eğitim modeli hakkında “ Hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır” paylaşımının ardından öğrenciler ve veliler Hibrit nedir? Hibrit model eğitim nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Diğer yandan pek çok öğrenci uzaktan eğitimin kalıcı olup olmayacağını da merak ediyor. Peki, Hibrit model eğitim ne anlama geliyor? Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? İşte, ayrıntılar...
UZAKTAN EĞİTİM KALICI MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ve hibrit model eğitim ile ilgili şu sözlere yer verdi:
"Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk. Türkiye, 184 ülkede 1.5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan dünyanın öncü ülkelerinden biri oldu."
HİBRİT MODEL NEDİR?
Hibrit eğitimde her gün okula gitme zorunluluğu yoktur. Örneğin, matematik, Türkçe, fen gibi temel dersler okulda, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olabiliyor. Hibrit eğitim modelinde bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, günleri okula gidebiliyor. Karma öğrenme olarak da tanımlanan bir eğitim modeli olan Hibrit öğrenme aynı zamanda geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi/online eğitim materyalleriyle desteklenmesi anlamına gelmektedir.
BAKAN SELÇUK'TAN HİBRİT EĞİTİM MODELİ PAYLAŞIMI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda
"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." açıklamasında bulundu.
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