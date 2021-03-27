Okullarda hibrit eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim kalıcı oluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden Hibrit eğitim modeli hakkında “ Hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır” paylaşımının ardından öğrenciler ve veliler Hibrit nedir? Hibrit model eğitim nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Diğer yandan pek çok öğrenci uzaktan eğitimin kalıcı olup olmayacağını da merak ediyor. Peki, Hibrit model eğitim ne anlama geliyor? Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? İşte, ayrıntılar...

UZAKTAN EĞİTİM KALICI MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ve hibrit model eğitim ile ilgili şu sözlere yer verdi:

"Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk. Türkiye, 184 ülkede 1.5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan dünyanın öncü ülkelerinden biri oldu."