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Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler için son ders zili bugün çalacak

12.11.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler için ilk ara tatil bugün başlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara tatiline bugün çalan son ders ziliyle başlayacak.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler için son ders zili bugün çalacak

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girerken 22 Kasım'da okula dönecek.

ÖĞRETMENLERE İDARİ İZİN

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

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BİRİNCİ DÖNEM 21 OCAK'TA SONA ERECEK

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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Öğretmen
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