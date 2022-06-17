Okullarda karne günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere tavsiye: Kendinizi geliştirmekten asla geri durmayın…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın üzerindeki büyük bir yükü ortadan kaldırdık. Yıllardan beri şikayet edilen yardımcı kaynak sorununu da çözdük" dedi. Ayrıca, öğrencilere tavsiyede bulunan Erdoğan, "Tatilin sevincini doyasıya yaşarken okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Sevgili öğrenciler, ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Eğitim öğretim yılı boyunca yağmur, kar, çamur demeden fedakarca görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şartları zorlama pahasına evlatların eğitiminden ödün vermeyen anne ve babaları buradan tebrik etmek istiyorum. Yarının mühendisleri, doktorları bugün karne alacak çocuklarımızın arasından çıkacak.

"YILLARDAN BERİ ŞİKAYET EDİLEN YARDIMCI KAYNAK SORUNUNU DA ÇÖZDÜK"

81 ilimize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Ülkemizin eğitim alt yapısını tamamen yeniledik. Maddi durumu iyi olmayan ailelere verilen desteklerle çocukları okullara kazandırdık. Eğitim bütçemizi 277,4 milyar TL seviyesine çıkarmasaydık, öğretim kadromuzu güçlendirmeseydik, okullarımızı en modern cihazlarla donatmasaydık, biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın üzerindeki büyük bir yükü ortadan kaldırdık. Yıllardan beri şikayet edilen yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Yardımcı kaynaklar artık MEB tarafından hazırlanıp, ücretsiz olarak dağıtılıyor.

"OKUMAKTAN, ARAŞTIRMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Sevgili öğrenciler bugünden itibaren 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Günlerinizi sadece bilgisayar ve internetle ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılık getirir. Bir sanat dalı veya spor branşıyla muhakkak ilgilenmeye çalışın. MEB sizin için çok önemli bir proje başlattı. MEB tarafından bu dönem yaz okulları açılıyor."

