Okullarda karne heyecanı

Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sezer, sunulan gösterinin ardından sınıfları dolaşarak öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Yunus Sezer, kazasız belasız bir eğitim ve öğretim dönemini geride bıraktıklarını ifade ederek, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri önerisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de okulun sadece bilginin edinildiği bir kurum değil, çocuğun çevresi ile uyum becerilerini geliştireceği, toplu yaşamayı benimseyeceği, sorumluluk duygusu kazanacağı, hak ve özgürlük sınırlarını öğreneceği sosyal bir ortam olduğunu dile getirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ile veliler de katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İMKB Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulunda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı ve çocuklarla sohbet etti.