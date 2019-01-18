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Okullarda karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şırnak'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şırnak'ta karne dağıtım töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan öğrencilere karnelerini verdi.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın son zamanlarda eğitimde gelişen bir kent olduğunu, birçok başarıya imza atıldığını söyledi.

"Kadim bir şehir olan Diyarbakır geçmişteki rol modeller gibi bundan sonra da rol modeller yetiştirmeye devam edecektir. Öğrencilerimiz ara tatile girdikleri için mutlu." diyen Aslan, kentte 491 bin öğrencinin karne aldığını bildirdi.

Aslan, öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.

- Elazığ

Elazığ'da 7 bin 894 öğretmenin görev yaptığı 498 okulda, 24 bin 378 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Şehit Cüneyit Bankur İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilerine karnelerini verdi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdiklerini aktararak öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk de en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdiklerini belirtti.

5. sınıf öğrencisi Melike Şen ise çok heyecanlı ve mutlu olduğu anlattı.

- Mardin

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, merkez Artuklu ilçesinde Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Yaman, burada yaptığı açıklamada, birinci sınıf öğrencilerinin ilk karne heyecanını yaşadığını ifade ederek çocukların çok neşeli olduğunu aktardı.

Kentte 250 bin öğrenci ve 12 bin öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini bildiren Yaman, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

Törene, Vali Yardımcısı Osman Demir, Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da katıldı.

Midyat ilçesinde de İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalpınar İlköğretim ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Mehmetçik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- Şırnak

Şırnak'ta da Gazi Paşa İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılan Vali Mehmet Aktaş, terör saldırıları nedeniyle eğitimde istenilen yerde olmadıklarını söyledi.

İl genelinde 665 okulda 7 bin öğretmenin görev yaptığı ve 185 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını dile getiren Aktaş, terör tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra devlet ve millet el ele vererek eğitimde çok büyük yatırımları ve atılımları başlattıklarını vurguladı.

"Çok yakın bir süre içerisinde ülke ortalamasının daha da üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz." diyen Aktaş, il genelinde 300 derslikli 80 okulun inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Aktaş, son 2 yılda 41 okulun inşaatını bitirerek eğitime sunduklarına dikkati çekerek eğitim seviyesini yükseltmek için çaba harcadıklarını kaydetti.

Daha sonra öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verildi.

Okullarda karne heyecanı

- Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şırnak'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı

Doğu'da karne heyecanı
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