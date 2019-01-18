Okullarda karne heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şırnak'ta karne dağıtım töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan öğrencilere karnelerini verdi.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın son zamanlarda eğitimde gelişen bir kent olduğunu, birçok başarıya imza atıldığını söyledi.

"Kadim bir şehir olan Diyarbakır geçmişteki rol modeller gibi bundan sonra da rol modeller yetiştirmeye devam edecektir. Öğrencilerimiz ara tatile girdikleri için mutlu." diyen Aslan, kentte 491 bin öğrencinin karne aldığını bildirdi.

Aslan, öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.

- Elazığ

Elazığ'da 7 bin 894 öğretmenin görev yaptığı 498 okulda, 24 bin 378 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Şehit Cüneyit Bankur İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilerine karnelerini verdi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdiklerini aktararak öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.