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Okullarda karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Denizli'de 189 bin 541 öğrenci karne heyecanı yaşadı, Merkezefendi ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Hasan Karahan, eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere karnelerini vererek dinlenmeyi hak ettiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemini huzurlu şekilde tamamladıklarını belirterek, kentte 189 bin 541 öğrenci ve 14 bin 458 öğretmenin bugün yarı yıl tatiline başlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karnelerin yanında çam fidanı da verildi.

Arkadaşlarıyla tatilde çok eğleneceğini belirten 4. sınıf öğrencisi Naz Yapar, karnesinin güzel olduğunu söyledi.

Karne aldığı için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Ali Can da ikinci dönemde okulda daha başarılı olmak istediğini anlattı.

Ahmet Güven de tatilde köye gitmeyi planladığını ve kitap okuyacağını ifade etti.

Karne heyecanı yaşayan Bengüsü Armağan da yarıyıl tatilinde keman kursuna gideceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

- Uşak

Uşak'ta 61 bin 604 öğrenci karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Uşak Ganime Özadam İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan aldı.

Vali Kocabıyık, eğitim öğretim yılının ilk yarısının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve il genelinde 61 bin 604 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere tatilde bol bol oyun oynamalarını ve kitap okumalarını tavsiye eden Vali Kocabıyık, keyifli bir tatil dönemi diledi.

Vali Kocabıyık, daha sonra öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Törene Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal ile vali yardımcıları katıldı.

- Aydın ve Manisa

Aydın’da 833 okuldaki 180 bin 198 öğrenci karnelerini aldı.

Efeler ilçesi Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende öğrencilere karnelerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve protokol üyeleri verdi.

Okulda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 833 okulda öğrenim gören 180 bin 198 öğrenci ve 14 bin 467 öğretmen için yarıyıl tatilinin başladığını, 70 anaokulunda ise 17 bin 204 öğrencinin ilk kez karne almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Programa Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı.

Manisa'da da Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Okullarda karne heyecanı

- Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı
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Fidan Funda Kocabıyık hasan karahan karne öğrenci tören

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