Okullarda karne heyecanı

DENİZLİ (AA) - Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Denizli'de 189 bin 541 öğrenci karne heyecanı yaşadı, Merkezefendi ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Hasan Karahan, eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere karnelerini vererek dinlenmeyi hak ettiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemini huzurlu şekilde tamamladıklarını belirterek, kentte 189 bin 541 öğrenci ve 14 bin 458 öğretmenin bugün yarı yıl tatiline başlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karnelerin yanında çam fidanı da verildi.

Arkadaşlarıyla tatilde çok eğleneceğini belirten 4. sınıf öğrencisi Naz Yapar, karnesinin güzel olduğunu söyledi.

Karne aldığı için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Ali Can da ikinci dönemde okulda daha başarılı olmak istediğini anlattı.

Ahmet Güven de tatilde köye gitmeyi planladığını ve kitap okuyacağını ifade etti.