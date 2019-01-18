Okullarda karne heyecanı

RİZE (AA) - Rize, Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı. Rize'de yarıyıl tatili heyecanı yaşanan 290 okulda okul öncesinde 6 bin, ilkokullarda 16 bin, ortaokullarda 18 bin ve liselerde de 18 bin olmak üzere 58 bin öğrenci karne mutluluğu yaşadı. Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yayımladığı mesajda, çocukların başarısının karne notları ile ölçülemeyeceğini, her çocuğun ayrı ayrı çok değerli olduğunu belirtti. Velilerin öğrencilere yaklaşırken anne baba sıcaklığını yansıtmalarını isteyen Koçak, sıcak bir dokunuşun çocuğun geleceğine çok olumlu yansımaları olacağını aktardı. Koçak, öğrencilerin ise tatilin keyfini çıkarmalarının yanında okuma alışkanlıklarını artırmalarını temenni etti. - Artvin Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce Vakıfbank İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberindeki protokol mensuplarıyla sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Doruk, yakından ilgilendiği öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Karne dağıtımının ardından öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Doruk, Artvin'de 25 bin 544 öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiğini ifade etti. Karne dağıtım töreninde, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdüllcelil Kahveci de yer aldı. - Ordu Ordu Valisi Seddar Yavuz, Şehit Ali Şahin Odabaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, kentte 129 bin 695 öğrencinin tatile girdiğini belirterek öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini temenni etti. Yavuz, "Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. O yüzden insanları sevin, arkadaşlarınızı sevin ve severken şartlı sevmeyin, koşullar koymayın. Bizim medeniyetimizde önce insan vardır ve biz önce insanı severiz. İnancı, milleti ne olursa olsun insanı severiz. Bizim medeniyetimizin belki en önemli vasfı budur." dedi Konuşmanın ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Özel öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisinin ardından şiirler okundu ve türküler seslendirdi.

Vali Yavuz, yetişkinlere yönelik düzenlenen okuma yazma kursunu bitirenlere de belgelerini takdim etti. Şehit Ali Şahin Odabaşı'nın ailesi ile Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ve Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu'nun da katıldığı tören, öğrencilere karne dağıtılmasıyla sona erdi. - Karne heyecanını evinde yaşadı Öte yandan Vali Yavuz, törenin ardından Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ikametinde eğitim alan 1. sınıf öğrencisi Emir Şendere'yi ziyaret etti. Vali Yavuz, ilik kanseri olduğu için kayıtlı olduğu Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'na gidemeyen Şendere'ye karnesini verdi. Yavuz, öğrenciyi derslerinde gösterdiği üstün gayretinden dolayı tebrik etti. Şendere ise ziyaretinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti. - Trabzon Trabzon Tonya Hoşarlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte 140 bin 200 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi. Ustaoğlu, daha sonra Tonya Karaağaçlı İlkokulundaki öğrencilere de karnelerini takdim etti. - Giresun Giresun'daki karne töreni de Abdullah Bozbağ İlkokulu'nda yapıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bu okuldaki sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Sarıfakıoğulları, okul öncesi eğitimde 7 bin 512, ilkokullarda 18 bin 546, ortaokullarda 21 bin 33 ve orta öğretim kurumlarında 21 bin 813 olmak üzere kentte 68 bin 904 öğrencinin karne aldığını ifade etti. - Gümüşhane Gümüşhane'de de 19 bin 506 öğrenci karne sevinci yaşadı. Merkez Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen yarıyıl karne dağıtım töreninde Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan öğrencilere karne dağıttı. Törende, Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Çimen ile Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri karne alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Taşbilek, törende yaptığı konuşmada, sadece öğrencilerin değil, anne babaların da karne aldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar bizim geleceğimiz. Sadece çocuklarımız karne almıyor, anneler babalar da karne alıyor. Çocuklarımızın eksiği olabilir, bunların hepsi zaman içerisinde düzelecektir. Notlarıyla ilgili sorun olan çocuklarımıza ailelerimizin özel anlayış göstermesini temenni ediyorum. Hayat sadece nottan ibaret değil. Notu çok iyi olan çocuk hayatta çok başarılı olacak diye bir kural da yok. Mühim olan mutlu ve erdemli çocuklar yetiştirmektir." - Bayburt Bayburt'ta da 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Atatürk İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ile veliler katıldı. Öğrencilere karne dağıtan Vali Pehlivan, sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Tatili dinlenerek ve eğlenerek en iyi şekilde değerlendirmeleri yanında kitap okumalarını da isteyen Pehlivan, "Karnelerinizde belki not kırıkları olabilir. Bunlar da zaman içerisinde giderilir, fazla dert etmeyin ama gidermek için de gayret sarf edin. İnşallah eğitim hayatınızın diğer safhalarında da başarılarınız artarak devam eder. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi. Vali Pehlivan, daha sonra öğrencilere karneleri ile AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak'ın girişimleri, İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları (İSTON) Genel Müdürü Deniz Demir aracılığıyla temin edilen kitapları dağıttı.

Okullarda karne heyecanı

- Rize, Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler karnelerini aldı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı