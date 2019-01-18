Okullarda karne heyecanı

Samsun, Tokat, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi. Tokat'ta 111 bin 318 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Ozan Balcı, Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, öğrencileri tebrik ederek, "Bir dönemi geride bıraktınız. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 15 gün boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. İkinci döneme dinlenmiş şekilde başlayın. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı. Balcı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrencilere karnelerini dağıttı. - Çorum Çorum'da 94 bin 602 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Vali Mustafa Çiftçi, Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çiftçi ve beraberindekiler, bazı öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Yoğun eğitim öğretim sonrası çocukların tatili hak ettiklerini vurgulayan Büyük, öğrencilere dinlenmelerini tavsiye etti. - Çankırı Çankırı'da 28 bin 33 öğrenci, karne heyecanını yaşadı. Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İlker Tuncay İlkokulundaki karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Aslaner, 15 günlük tatili güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Aslaner, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum, ailelerini kutluyorum. Bunu maç gibi düşünürsek, maçın ilk devresini yenik kapatabiliriz ama ikinci devre bunu telafi edebiliriz. Çocuklarımız ikinci yarıya daha iyi hazırlansın." dedi. - Sinop Sinop'ta Vali Köksal Şakalar'ın katımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen törende Vali Şakalar, beraberindekilerle öğrencilere karnelerini vererek iyi tatiller diledi. Şakalar, öğretmenlere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Amasya Amasya ve ilçelerindeki 58 bin 817 öğrenci, karnelerini alarak tatile çıktı. Vali Osman Varol, Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi boyunca öğrencileri, emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti. Konuşmaların ardından sınıfları gezen Varol, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - Kastamonu Kastamonu'da da il genelindeki 326 okulda öğrenim gören 62 bin 88 öğrenci, eğitim öğretim yılının ilk döneminin ardından karnelerini aldı. Abdülhamit İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, il genelinde 20'nin üzerinde okul yapımının devam ettiğini söyledi. Bunların tamamlanmasıyla eğitim öğretimde fiziksel donanım bakımından daha güçlü olacaklarına işaret eden Karadeniz, akademik anlamda da daha iyi yerlere gelmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. - Samsun Samsun'da da Hasköy Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile diğer ilgililer, çocuklara karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu.

Okullarda karne heyecanı

- Samsun, Tokat, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da öğrencilere, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda karneleri dağıtıldı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı