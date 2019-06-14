Okullarda karne heyecanı

SİVAS (AA) - Sivas, Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ilk olarak Halide Edip Adıvar Anaokulu ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Ayhan, tatilde okumaları için öğrencilere kitap hediye etti.

Vali Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda yaptığı konuşmada, "Okulun ismi çok güzel, böyle bir kişinin, bir kimliğin isminde okumak herkese nasip olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğidonun ismini taşıdığı okulda eğitim görüyorsunuz. Böyle kimlikli okulların isimleri de çok anlamlı olur." dedi.

Vali Ayhan, daha sonra toza karşı alerjisi olan ve evde eğitim gören 11 yaşındaki Ülkü Albayrak'a karnesini verdi.

Albayrak ailesi, Vali Ayhan'ı Selçuklu Mahallesi'ndeki evlerinin girişinde karşıladı. Vali Ayhan, 5. sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi.

Albayrak'ın kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını belirten Ayhan, "Mesajına duyarsız kalmadım. Senin mutluluğuna mutluluk kattıysak ne mutlu bize, öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.