Okullarda karne heyecanı

"Hedefimiz başta eğitim olmak üzere kenti çok daha iyi ve ileriye taşımaktır. Okullaşmada okul öncesinde yüzde 90'ları aşan bir düzeye geldik. Ortaokuldan başlayarak Z Kütüphanesi bu çağın gerekliliği olan robotik kodlama ile bilgi teknolojisiyle öğrencilerin erken yaşta deneyim ve beceri kazanması noktasında çalışmalar yaptık. Bilimsel proje yarışmalarında çok yüksek başarı ve katılım gerçekleştirildi. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele yarışmasında eser sayısında tüm okullarımız ve okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır, Türkiye birincisi oldu."

Karnedeki notların her şey demek olmadığını, öğrenci velilerinden karnesinde kırık olan öğrencileri üzmemelerini isteyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

- Siirt

Siirt'te de 517 okulda eğitim gören 91 bin 170 öğrenciye karne dağıtıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Yardımcısı Erkan Savar, sınıfları gezerek çocukların yetişmesi için büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür etti.

Çocuklarla da sohbet eden Savar, öğrencilere karne hediyesi olarak kitap armağan etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş de il genelinde 517 okulda eğitim gören 91 bin 170 öğrencinin karnelerini aldığını bildirdi.

- Şırnak

Şırnak'ta Orhan Uysal Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılan Vali Mehmet Aktaş, terör saldırıları nedeniyle eğitimde istenilen yerde olmadıklarını aktardı.

İl genelinde 686 okulda 7 bin öğretmenin görev yaptığını, 157 bin öğrencinin karne heyecanına ortak olduklarını dile getiren Aktaş, son iki yılda devlet ve millet el ele vererek okulların fiziki imkanlarının iyileştirildiğini anlattı.

Eğitim seviyesinde bu yılki sınavların ardından daha iyi noktalara geleceklerini dile getiren Aktaş, şöyle dedi:

"Eğitimde başarılı olabilmek için hem ailelerin desteği hem de fiziki imkanlar lazım. Var olan fiziki imkanların daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Devletimiz de bu konuda bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Devam eden inşaatlarımızın 1 yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz. Onlar da tamamlandığında fiziki anlamda hiçbir eksiğimiz kalmayacak ve gençlerimize daha iyi bir eğitim vereceğiz."

Vali Aktaş, daha sonra öğrencilere karnelerini vererek kitap hediye etti.

