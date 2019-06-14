Okullarda karne heyecanı

Öğrencilerin karnelerini veren Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. Sınıfları tek tek gezen Toprak, öğrencilerle sohbet etti.

- Karaman

Karaman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 48 bin 395 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Fahri Meral, kent merkezindeki Hamza Anaç İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Meral, çocuklara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt da katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne heyacanı yaşadı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Neriman İbrahim Küçükurt Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, eğitimin hayatın her döneminde devam eden bir faaliyet olduğunu söyledi.

Öncelikle ailede başlayan eğitimin sonra okullarda devam ettiğine işaret eden Küçükkurt, "Eğitim olmazsa olmaz. Bugün gelişmiş, müreffeh ve insan haklarının oturduğu toplumlara baktığımızda eğitimli olanların daha üstün olduğunu görüyoruz. Eğitim hem insani ilişkileri düzenliyor, bir taraftan da daha müreffeh bir hayat sürmede etkin rol oynuyor. Bu toplumlara en iyi örnekler ise Almanya ve Güney Kore'dir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da 147 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, yoğun bir eğitim öğretim yılının geçtiğini anlattı.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Tutulmaz ve Yalçın, öğrencilere karnelerini dağıttı.

