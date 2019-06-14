Okullarda karne heyecanı

Tatilde çocukların bol bol oyun oynamaları gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Çocukların teknoloji bağımlılığından kurtarılması için sokak oyunlarının teşvik edilmesi gerekiyor. Sokaklarda oyun alanları oluşturulması ve çocuklarımızın buralara yönlendirilmesi, daha sağlıklı olmalarını sağlayacaktır. Velilerimizin çocukların günlük sokak etkinliklerini inceleyeceğini ve gözlerinin üzerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

Yorucu bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Şakalar, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimiz kutluyorum. Velilerimize de çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." diye konuştu.

Vali Şakalar, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere güzel bir yaz tatili geçirmeleri dileğinde bulundu.

Yüksel, 2018-2019 eğitim öğretim yılında il genelinde 27 anaokulu, 187 ilkokul, 149 ortaokul ve 105 ortaöğretim kurumu olmak üzere 468 okulun tatile girdiğini belirterek, 94 bin 558 öğrencinin karne sevinci yaşadığını kaydetti.

Öğrencilere hediyelerde veren Yüksel, yaz tatili ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mukadder Akaydın İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karnelerini dağıtan Yüksel ve Aşgın, karne sevinçlerine ortak oldu.

"Öğrencilerimiz tatil yapmayı hak etti. Onlara şimdiden iyi tatiller diliyorum. Umuyorum ki eğitim dönemi sonunda birçok öğrencimiz başarı, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçti fakat buna rağmen çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem, onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir. Kesinlikle başarılı öğrencilerle mukayese etmemeleridir."

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğa işaret eden Varol, şunları söyledi:

Vali Osman Varol, Şehitler İlkokulunda yapılan karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Karadeniz, onlardan yaz tatilini dinlenerek geçirmelerini istedi.

Kastamonu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 55 bin 619 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Konuşmaların ardından okuldaki sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle bir süre sohbet ederek karnelerini verdi.

Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Amasya'da il merkezinde 27 bin 318, Göynücek'te bin 411, Gümüşhacıköy'de 3 bin 281, Hamamözü'nde 448, Merzifon'da 12 bin 762, Suluova'da 9 bin 234, Taşova'da 4 bin 685 olmak üzere kent genelinde 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

- Tokat

Tokat'ta, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıtıldı. İl genelinde 111 bin 782 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Alparslan İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencileri tebrik ederek, "Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 3 ay boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı.

