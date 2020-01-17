Okullarda karne heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı. Adana'da bin 344 okulda eğitim gören 489 bin 735 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Vali Mahmut Demirtaş, merkez Seyhan ilçesi Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu'ndaki öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin başladığını söyledi. Öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Demirtaş, bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla kentte eğitimde belli bir noktaya gelineceğini belirtti. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise Çukurova İMKB İlkokulu'nda eğitim gören, 2015'te Iğdır'da şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa ve 2012'de Van'da şehit düşen polis memuru Tuncay Akyüz'ün kızı Zeynep Ravza'nın karne törenine katıldı. Derindere ve Akyüz'ün karnelerini öğretmenlerinden alarak öğrencilere veren Aktaş, yaptığı konuşmada, şehit çocuklarının velisi olduğunu söyledi. Bundan sonra da şehit çocuklarının eğitim durumunu takip edeceklerini dile getiren Aktaş, "Onların yanlarında olmaya çalışacağız. Tüm çocuklarımızın karne gününü kutluyorum. Tatilde iyi dinlensinler, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar." diye konuştu.

Akyüz'ün annesi Kübra Akyüz, karne töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. - Mersin Mersin'de bin 266 okulda eğitim gören 400 bin 767 öğrenci karne aldı. İlkokul 1. sınıfa giden 31 bin 902 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Vali Ali İhsan Su, Yenişehir ilçesindeki Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'ndeki törende, yarıyılın başarıyla tamamlanmasında herkesin özverili çalışmasının katkısı olduğunu belirterek, öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri tebrik etti. Okulların fiziki kapasitelerinin en iyi hale getirilmesi için çalışıldığını anlatan Su, kentin eğitim öğretim açısından donanımlı olduğunu vurguladı. Öğrencilere seslenen Su, "İnanıyorum ki yarın Türkiye'nin geleceğini yönetenler sizler olacaksınız. Mühendisler, savcılar, kaymakamlar, valiler hep sizlerin içerisinden çıkacak. Ülkemizi aldığımız seviyeden daha yukarılara çıkarmak için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı. Tarsus ilçesinde de "Evde Eğitim Projesi"nden yararlanan 11 yaşındaki yürüme engelli Aygül Arslan, karnesini evini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Dikeç'ten aldı.