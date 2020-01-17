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  4. Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Mardin, Batman ve Şırnak'ta öğrencilere karneleri verildi

MARDİN (AA) - Mardin, Batman ve Şırnak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Mardin'de Anafartalar İlkokulunda düzenlenen karne töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte 250 binin üzerinde öğrencinin karnelerini alarak tatile girdiğini belirterek "Öğrencilere tavsiyemiz tatil vesilesiyle dinlenmeleri, görmedikleri yerleri gezmeleri, bol bol kitap okumaları ve ikinci yarıyıla rahat bir şekilde hazırlanmaları. Daha çok oyun oynamalarını, spor yapmalarını ve daha çok aktivite yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Sınıfları gezen Yaman, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere hazırladığı hediyelerle öğrencilere karne dağıttı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

- Batman

Batman'da da yaklaşık 170 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Kazım Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, oluşturulan tarım laboratuvarında önce yerli tohum ekti, sonra da karne aldı.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, çocuklara karnelerini vermeden önce ağaç, toprak ve doğa sevgisini aşılamak için birlikte yerli tohum ektiklerini dile getirdi. Çocukların aynı zamanda evde yedikleri meyvelerin çekirdeklerini de okula getirerek tohuma dönüştüreceklerini aktaran Vali Şahin, öğrencilerin tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilere karnelerini verdi.

- Şırnak

Şırnak'ta 655 okulda 155 bin 500 öğrenciye karne dağıtıldı. Şükrü Geliş İlkokul ve Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, yarıyıl tatilinin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi. Tüm gayelerinin öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kentimiz milli eğitime yönelik büyük yatırımlardan nasiplenmeye devam ediyor. Her yıl belli sayıda okulumuz yenileniyor, yeni okullar inşa ediliyor. Derslik başına düşen öğrenci sayımız Türkiye standartlarının biraz üstünde, büyük ölçüde tekli eğitim veriyoruz. İnşallah 2020-2021 yatırımları içerisinde fiziki şartlarımız çok daha iyi noktalara gelecektir."

Törende, Vali Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Öğmen, öğrencilere karnelerini verdi, hediyeler dağıttı.

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