Okullarda karne heyecanı

Öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmeyeceği müjdesini veren Toprak, "15 gün güzel bir dinlenme diliyorum. Sadece okuyun, bence bu yeterlidir. İnşallah 15 gün sonra kaldığımız yerden devam." dedi.

Vali Ali Mantı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlaması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin, hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmasının önemine işaret eden Mantı, "Ülkemizin geleceği için iyi yetişmiş nesillere çok ihtiyacımız var. Önemli olan ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir şekilde görevini yapabilmek. Bunun hakkını verebilmemiz lazım. Bunun için de iyi yetişmemiz lazım. Çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve davetliler katıldı.

- Karaman

Karaman'da da ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 49 bin öğrenci karnelerini aldı.

Karaman Valisi Fahri Meral ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İlyas Küçüker İlkokulundaki törende, sınıfları gezerek çocuklara karnelerini verdi.