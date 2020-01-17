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  4. Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Okullarda karne heyecanı

DİYARBAKIR/ELAZIĞ (AA) - Diyarbakır ve Elazığ'da karnelerini alan öğrencilerin yarıyıl tatili başladı.

Diyarbakır'ın merkez Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Karaçalı İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Törende, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) desteği ve DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel'in katılımıyla 150 öğrenciye karne hediyesi olarak mont ve bot dağıtıldı.

Daha sonra Bozdemir köyüne geçen Çiftçi, burada düzenlenen törende de Yalova'nın Çınarcık ilçesinden gelen iş adamı Gökmen Bayraktar ve beraberindeki heyetin desteğiyle 100 öğrenciye karnelerinin yanı sıra mont ve bot hediye etti.

- Elazığ

Elazığ'da da 9 bin 237 öğretmenin görev yaptığı 515 okulda, 125 bin 636 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Şehit Halit Küçük Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilerine karnelerini verdi.

Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini bitirdiklerini belirterek, öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk de 2023 Eğitim Vizyonu'nda "mutlu çocuklar güçlü Türkiye" sloganı ile yola çıkıldığını söyledi.

Öğrenciler mutlu olunca başarının arttığını anlatan Gürtürk, "Geleceğimiz çocuklarımız, gelecek bu çocuklarımız ile şekillenecek." dedi.

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