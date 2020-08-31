Okullarda koronavirüs önlemleri: İngiltere’de ders esnasında kasıtlı olarak öksürdüğü tespit edilen öğrenciler disipline gönderilecek

Birçok ülkede okullar yüz yüze eğitime başladı. İngiltere, koronavirüsle (Covid-19) ilgili sıkı tedbirlerin aldığı yeni bir genelde yayınladı. Buna göre; Covid-19 hakkında uygunsuz şakalar yapmak, kasıtlı olarak öksürmek veya hijyen kurallarına uymamak öğrencilerin disipline sevk edilmesine hatta okuldan uzaklaştırılmasına neden olacak.

ÜNİFORMALARIN HER GÜN YIKANMASI İSTENİYOR

Bazı okullar tarafından ailelere gönderilen mektuplar sayesinde öğrenilen kurallarda, aileleden çocuklarının giydiği üniformaların her gün yıkanması isteniyor. Hijyen kuralları ve tuvalet kullanımı konusunda çocukların uyarılması istendi. Bu kurallara uymayan öğrencilerin tespit edilmesi durumunda disipline sevk edilerek okuldan uzaklaştırılacağı belirtildi.

Okul yönetimleri, çocukların pandeminin ciddiyeti konusunda bilgilendirmeleri için ailelerden destek istedi. Mektupta "kasıtlı veya kötü niyetli öksürük / hapşırık", Covid-19 hakkında "uygunsuz yorumlar" ve başkalarıyla "şaka için fiziksel temas" eden öğrencilerinin ceza alacağı söylendi. Öğretmenler, kurallara uymayan öğrencileri dersten çıkartacak. Kurallara birden fazla kez uymadığı tespit edilen öğrencilere ise uzaklaştırma cezası verilecek.

