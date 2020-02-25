HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullarda koronavirüs uyarısı! Tüm il ve ilçelerdeki okullara gönderildi

Okullarda koronavirüs uyarısı! Tüm il ve ilçelerdeki okullara gönderildi

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik koronavirüsüyle ilgili bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Son olarak Bakanlık, 81 il ve ilçelerdeki tüm okullara uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve broşürler gönderdi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 2 bin 500 insanın ölmesine neden olan koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Son olarak İran’da ortaya çıkan ve burada da birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsten dolayı 81 il ve ilçelerindeki okullara Sağlık Bakanlığı uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve broşürler gönderdi.
Öğretmenler de bu broşürleri öğrencilere dağıtarak virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Afişler ise okulların giriş çıkışlarına asılarak hem veliler hem de öğrenciler uyarıldı.

’Yeni koronavirüs enfeksiyon riskini azaltın’ başlıklı uyarıda şunlar yer aldı:

"Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Su veya sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antisemptimtleri kullanın. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık mendil ya da kağıt ile örtün. Kağıt veya mendilin bulunmadığı ortamlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve elinizi hemen sabunla yıkayın. Soğuk algınlığı veya grip semptomları olan kişiler ile yakın temastan kaçının. Yeni koronavirüs enfeksiyonu grip ile karıştırılmamalıdır. Gripte kullanılan koronavirüsü tedavisinde etkili değildir."

Ayrıca öğrencilerin son sağlık durumunun öğrenilmesi için yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir form öğrencilere dağıtılarak aile hekimine sağlık kontrolünden geçirilip formun doldurulması istendi. Bu sayede herhangi bir virüs vakası olursa önceden tedbirin alınması hedefleniyor.

Veliler ise bu tedbirin alınmasının yerinde ve doğru bir adım olduğu sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Okul Milli eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YDS başvurularında son gün ne zaman? (YDS başvuruları yarın sona erecek)

YDS başvuruları yarın sona erecek

8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

8 yaşında dünya matematik şampiyonu oldu

Sınıfta kalma geri mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı duyurdu (Liselerde yeni dönem!)

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Son dakika! Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili flaş gelişme!

Elazığ'daki öğrencilere yurt ücreti müjdesi

Adana'da okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.