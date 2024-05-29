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  4. Okullarda ölümcül oyun! Sosyal medya akılalmaz görüntüyü konuşuyor: 'Boğaz sıkma' furyası dehşete düşürdü

Okullarda ölümcül oyun! Sosyal medya akılalmaz görüntüyü konuşuyor: 'Boğaz sıkma' furyası dehşete düşürdü

29.05.2024 09:28
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İstanbul'da bir okulda ortaokullu çocukların oynadığı tehlikeli oyun akıllara durgunluk verdi. Sadece boğaz sıkmaya dayalı oyunu oynayan çocukların görüntüsü paylaşıldı. O anlarda boğazı sıkılan çocuk nefessiz kalıp bayıldı ve yürekler ağza geldi. Sarsıcı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kimi zaman başta TiKTok olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan tehlikeli akımlara katılan gençler bu kez 'boğaz sıkma' oyununa merak saldı. Gençler korkunç oyunu oynadıkları sırada bir de kameraya kaydetti. Boğazı sıkılan çocuk hastanelik oldu.

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BOĞAZINA SARILDI, BAYILTANA KADAR SIKTI

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir ortaokulda kaydedildiği belirtilen görüntülerde çocuklar boğaz sıkma oyunu oynarken görüntülendi. Sınıfta bir çocuk, arkadan arkadaşının boğazına sarılıp nefessiz bırakana kadar sıktı. Boğazı sıkılan çocuk kısa süre sonra nefessiz kalarak yere yığıldı.

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ÖLÜMDEN DÖNDÜ! HASTANELİK OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde boğazı sıkılan çocuğun son yapılan müdahaleyle kurtarıldığı belirtildi. Görüntüleri X'ten paylaşan "İstanbul'da Havadis" sayfası, çocuğun hastanede tedavi altına alındığını, elmacık kemiğinin kırıldığını aktardı.

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Oyunun amacı ise akıllara durgunluk verdi. Buna göre boğazı sıkılan çocuk nefessiz kalması durumunda masaya elini vuruyor, boğazını sıkan çocuk ise onu bırakıyor.

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7Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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boğaz
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