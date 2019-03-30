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Okullarda seçim hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler Genel Seçimi için yapılan hazırlıklar kapsamında Ankara'daki okullarda oy kullanılacak sınıflara, kabin ve şeffaf sandıklar konulmaya başlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimi için yapılan hazırlıklar kapsamında Ankara'daki okullarda oy kullanılacak sınıflara, kabin ve şeffaf sandıkların konulmasına başlandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Yaklaşık 57 milyon seçmenin 194 bin 390 sandıkta oy kullanacağı seçim için hazırlıklarda son aşamaya geldi.

Bu kapsamında görevliler tarafından Ankara'da oy kullanılacak okullara kabin ve sandıklar getirildi.

Vatandaşların oy kullanacağı sınıflara ikişer portatif kabin kurularak, perdeleri takıldı. Ayrıca her sınıfa birer şeffaf seçim sandığı konuldu.

Sınıflardaki masa ve sandalyeler de görevlilerin oturacağı şekilde ayarlandı.

Sandık numaralarının yazıldığı kağıtlar seçmenleri yönlendirmek için okul girişine, katlara ve sınıf girişlerine asıldı.

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