Okullarda Şiddet Ciddi Kaygı Konusu

Amerika’da okullarda meydana gelen silahlı saldırılar, gençlerin öldürüldüğü cinayetlerin yüzde ikisinden azını oluşturuyor. Ancak, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, “ailelerde, okullarda ve toplumlarda büyük bir yıkım yaratan” okul saldırılarının “kabul edilemez bir seviyeye” ulaştığını belirtiyor. Amerika’da 5 ila 18 yaş arasındaki çocuk ölümlerinin bir numaralı nedeni trafik kazaları. İkinci sıradaysa, cinayet yer alıyor. Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), okullarda meydana gelen cinayetlerin tırmanışta olmasından kaygı duyuyor. CDC’nin Okullardaki Şiddet Ölümlerini İzleme Sistemi raporunda, “Okullarda meydana gelen gençlik cinayetlerinin sayısının kabul edilemez ölçüde yüksek” olduğu vurgulanıyor. Okul cinayetlerinin, daha geniş topluluklarda meydana gelen cinayetlerle benzerlikler göstermesi, okullarda şiddet yüzünden ölümlerin engellenmesi için, okul dışındaki ortamlarda da önlem almak gerektiğini ortaya koyuyor. 1994 ve 2016 yılları arasında, 423 okul bağlantılı cinayet meydana geldi. Bunların yüzde 90’ında, çoğunluğu erkek olan, tek bir kurban hedefteydi. CDC’ye göre, bu oran 1994 ve 2016 yılları arasında fazla değişiklik göstermedi.

Öte yandan, aynı dönemde, birden fazla ölüme yol açan şiddet olaylarında, yarısı kadın yarısı erkek olmak üzere, toplam 30 genç öldürüldü. Okullardaki cinayetlerin yüzde 70’inde ateşli silahlar kullanıldı. Saldırganların çoğu, evinden, bir arkadaşından veya akrabasından silah edinen 18 yaş altındaki gençler. Irksal ve etnik azınlıklara mensup olanlar, Hispanik olmayan beyaz gençlere oranla daha fazla risk taşıyor. CDC araştırmasında, kentlerdeki cinayet oranlarının daha yüksek olduğu da vurgulanıyor. Öte yandan, tek kurbanlı cinayetlerin yüzde 58’i çete eylemlerinden ve yüzde 44’ü de anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Zorbalık, akranlar arasındaki rekabet veya bir öğretmenden kötü not almaktan kaynaklanan misilleme saldırılarıysa, toplu şiddet olaylarının yüzde 39’unu oluşturuyor. Bunu, yüzde 34’le çete eylemleri ve yüzde 29’la da anlaşmazlıklar izliyor. CDC araştırmasında, faille kurban arasındaki ilişkiler de incelenmiş. Buna göre, tek kurbanlı cinayetlerin yüzde 27’sinde faille kurban arasında tanışıklık yok. Yüzde 23’ünde, faille kurban rakip çetelere mensup ve yüzde 21’inde, ikisi de öğrenci. Öte yandan, birden fazla kişinin hedef alındığı cinayetlerin yüzde 36’sında, faille kurban tanışmıyor ve yine yüzde 36’sında, saldırganlar kurbanların okul arkadaşı. Ayrıca, tek kurbanlı cinayetlerin yüzde 40’ı, birden fazla kurbanlı cinayetlerinse yüzde 60’ında ateşli silah kullanan failler 18 yaşın altında.