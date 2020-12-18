Okullarda Uzaktan Eğitim Dönem Sonuna Kadar Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süresinin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Buna göre ilk ve orta öğretim kurumlarında yarı yıl tatili de 25 Ocak itibariyle başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada daha önce 4 Ocak’ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitime başlangıç zamanı yarı yıl tatilinin sonuna uzatıldı.

Buna göre 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim devam edecek. Öğrencilere karneleri de bu dönem sonunda, yönetmeliklerde belirlenen kurallar uyarınca, okullarda kalabalık oluşturmayacak şekilde farklı gün ve zaman dilimlerine yayarak dağıtılacak.

2020-2021 yılı ikinci dönemi 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. O tarihte yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da kesin değil. Hükümetin salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre bir süre daha uzaktan eğitime devam etme yada yüz yüze eğitime geçme kararı alması bekleniyor.

