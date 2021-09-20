Okullarda yeni varyant uyarısı

Okulların açılmasının üzerinden geçen iki haftada Diyarbakır’da kaygıların arttığı uyarısı yapıldı. Eğitim-Sen ve Tabip Odası ortak açıklama yaparak, kalabalık sınıflarda yeni varyantların yayılma riskinin olduğuna dikkat çekti

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubeleri ve Tabip Odası arada geçen sürede okullardaki durumla ilgili bir rapor yayınladı. Basın toplantısıyla açıklanan raporu, Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Sekreteri Kadriye Kaya okudu. Kaya, okullarda kaygının arttığını savundu.

Okullarda enfekte olan öğrenci ve öğretmenler olduğunu savunan Kaya şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bir buçuk yıldır boş olan okul mekanlarını büyük bir istek ve coşkuyla doldurmuş olmalarına rağmen geçen iki hafta içinde kaygının giderek yayılan bir duygu olduğunu görmekteyiz. Bu kadar uzun bir süre, uzaktan öğretim süreci yaşayan öğrencilerimizi coşkuyla karşılayacağımız, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının yaratılması imkanı varken hazırlıkların ne kadar yetersiz olduğunun açığa çıkması derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Eğitimin tüm bileşenleri, okulun ilk günü öğrencilerini bayram havasında karşılamayı bir yana bırakın, en basit önlemlerin bile alınmadığını görünce, istek yerini sorgulamaya, neşe yerini kaygıya bırakmıştır. İkinci hafta olmasına rağmen okullardan bize gelen bilgilere göre Covid'li öğretmen, öğrenci ve karantinaya alınan sınıflar bulunmaktadır.”

Eğitim-Sen’den uyarı

Kaya, okullardaki önlemlerin gözden geçirilmesi çağrısı yaparak, yüz yüze eğitimin sürmesi talebinde bulundu. Okullarda virüs bulaşanların takip edilerek, önlemlerin buna göre alınması uyarısı yapan Kaya, dikkat çektiği bazı önlemleri şöyle sıraladı: ”Pandemi boyunca en azından pencereleri ve kapıları karşılıklı açarak, hava akımını sağlayacak şekilde sınıflar ve öğretmenler odası derste en az 20 dakikada bir 5 dakika, teneffüste sürekli olacak şekilde düzenli havalandırılmalıdır. Penceresi açılmayan sınıflar pandemi boyunca kesinlikle derslik olarak kullanılmamalıdır. Okuldaki tüm aşılı ve aşısız yetişkinler maske takmalıdır. Yüksek yayılımda olduğumuz şu günlerde de tüm öğrencilerin de maske takması gerekir. Yetişkinlerin maskeli olması öğrencilerden daha önemlidir, çünkü bulaşma en fazla yetişkinden olmaktadır. Okul idareleri öğrenci ve velilerin HES kodu takibini yapmalıdır. Temaslı ya da hastalık belirtileri olan çocuk, öğretmen ve çalışanlar okula gelmemeli, test yaptırmalıdır. Bu nedenle etkili bir temaslı bildirim ve takibi yaygın olarak yapılmalıdır. Öğrenciler okul içinde maske takmalıdır, maske takıldığı için öğrenciler arasında 1 metre mesafe korunması yeterlidir. Yeme içme süreleri kısa tutulmalı, mümkünse 1,5 metre mesafe tercih edilmelidir. Okul yöneticileri veya öğretmenler tarafından çağrılmayan yetişkinler okula alınmamalıdır. Kademeli giriş-çıkış saatleri ile okula giriş-çıkışlarda kalabalık önlenmelidir. Yüksek yayılımda olduğumuz şu günlerde sınıf mevcutlarının 30’un altında tutulması gerekir. Bunun sağlanması için çok çeşitli yollar bulunmaktadır. Seyreltme için öğrencilerin eğitim günleri azaltılmamalıdır. Hedef tam zamanlı yüz yüze eğitim olmalıdır. Temaslı öğrencilerin okuldan geri kalmaması için hızlı testler devreye sokulabilir. Okullar açıldıktan sonra ilk 2-4 hafta okullarda görülen vakalar ve okul içi bulaşmanın izlenmesi ve tespiti kritik önem taşımaktadır. Bu dönemde toplanacak verilere göre önlemler sıkılaştırılabilir ya da gevşetilebilir.”

Okullarda yeni varyant uyarısı

Toplantıda söz alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, yeni varyantlar konusunda uyarı yaptı. Kalabalık sınıfların yeni varyantlar için risk oluşturduğunu savunan Turan, “Kalabalık ortamlarda hele de yeterli bir havalandırmanın olmadığı ortamlarda daha hızlı bulaşabiliyor. Yeni çıkan varyantların daha hızlı bulaştığını biliyoruz. Yeterli havalandırma olması lazım, aşı oranının artırılması lazım. Aşı olmadığımız sürece yeni varyantların ortaya çıkmasına sebep olabiliriz. Virüs yayıldıkça yeni varyantlar çıkıyor. Virüsün evrimsel süreci bu yeni varyantlar da ortaya çıkacaktır. Bunlar olmazsa pandeminin önünü alamayız” dedi.

Diyarbakır’da yeni eğitim yılının başladığı hafta bazı okullar tadilat yapılacağı gerekçesiyle kapatılmıştı. Bu okullardaki öğrencilerin başka okullara nakledilmesi, eğitimcilerin tepkisine neden olmuştu.

