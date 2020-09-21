Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bugün başladı

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapmasıyla trafiğe katılan okul servisleri yoğunluk oluşturdu. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.40 itibariyle yüzde 45 olduğu görüldü.

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okul una dönmeye hazırlanıyor. Kademeli olarak arttırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girecek. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati eğitim görecek.

BAKAN SELÇUK DETAYLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı açıklamada "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." demişti.

OKULLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.