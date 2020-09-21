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Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bugün başladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.09.2020 08:06 | Son Güncelleme

Okullarda yüz yüze eğitim bugün başladı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk olarak 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama ile okula gidecek. Okullarda öğrencileri, öğretmenlerin ve toplum sağlığının riske atılmaması için birtakım önlemler alındı.

Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bugün başladı

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okuluna dönmeye hazırlanıyor. Kademeli olarak arttırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girecek. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati eğitim görecek.

TRAFİKTE 'OKUL' YOĞUNLUĞU

Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe katılımıyla yoğunluğun arttığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapmasıyla trafiğe katılan okul servisleri yoğunluk oluşturdu. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.40 itibariyle yüzde 45 olduğu görüldü.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SELÇUK DETAYLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı açıklamada "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." demişti.

OKULLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul binalarının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asıldı.

COVID-19’dan sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirildi.

Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilirken, okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her okulun cokta hzir oldugunu znnetmiyorum.. Bircok yerde okul muduru ve ogretmenlerde pozitif vakalar artiyir.ogretmenlere test yapilarak mi egitim-ogretim aciliyor acaba?Velileri okul bahcesine almayacaksiniz tmm kendinizce tedbir almaya calisiyorsunuz ama 1.sinif ogremcisi okumasi yok guvenlikten nasil gule gule diyecegiz..ne ogretmen taniyorlar ne arkadaslarini! Bizim okul tepede kaliyor okul girisi asagida cocugumu disaridan gorme sansim bile yok ki cocugum asla o sekilde gitmez aglayacak, korkacak bastan negatif olarak mi baslayacak? sacmalik
Büyük günün heyecanı doruklarda kaldı. 1 ay olmadan çocuklar, okula doyamadan okulda artan vakalardan dolayı okullar tekrar kapatıldı. Rezz alın ve unutmayın...
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