Okullarda Yüz Yüze Sınavlar Ertelendi

İlk ve orta dereceli okullarda yapılacağı duyurulan yüz yüze sınavlar, iptal edildi. Milli Eğitimi Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sınavların iptal edildiğini duyurdu.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmişken sınavların yüz yüze yapılacak olması, kamuoyunda tartışmalara neden oluyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızla değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, öğrencilere yönelik mesajında da gençlerin şu aşamada sağlıklarına ve derslerine odaklanması çağrısında bulundu.

