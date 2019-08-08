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Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

Dünya Bankasından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avroluk kredi temin edildi

Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ilişkin kredi anlaşması bugün imzalandı.

Buna göre, Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.

Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi ile Türkiye'de deprem riski yüksek bölgelerdeki okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

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Dünya Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi

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