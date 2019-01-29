Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

Okul ve çevrelerindeki alınan güvenlik önlemleri ile polis ve jandarma görünürlüğünün artmasının, okullarda meydana gelen olay sayısının yüzde 11,5 azalmasını sağladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okul ve çevrelerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ile güvenlik güçlerinin daha görünür olması etkisini gösterdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısı, geçen eğitim ögretim sezonunun aynı dönemine göre yüzde 11,5 düștü.

Geçen eğitim-öğretim yılının ilk döneminde polis ve jandarma

sorumluluk bölgesinde 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 "okul kolluk görevlisi" görev yaptı.

Güvenli eğitim için 38 bin 366 okulda 21 bin 926 personel koordinasyonu sağlarken 22 bin 103 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 ekip,

bin 784 okulda ise 3 bin 50 "devriye personeli" görev yaptı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okul ve çevrelerinde,

2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde 9 bin 642 olay olurken 2018-2019

eğitim-öğretim yılı ilk döneminde ise meydana gelen olay sayısı 8 bin 533 oldu.