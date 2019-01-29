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Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, okullarda meydana gelen olay sayısının yüzde 11,5 azalmasını sağladı - Güvenli eğitim için 38 bin 366 okulda 21 bin 926 personel koordinasyonu sağlarken 22 bin 103 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 ekip, bin 784 okulda ise 3 bin 50 "devriye personeli" görev yaptı

Okul ve çevrelerindeki alınan güvenlik önlemleri ile polis ve jandarma görünürlüğünün artmasının, okullarda meydana gelen olay sayısının yüzde 11,5 azalmasını sağladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okul ve çevrelerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ile güvenlik güçlerinin daha görünür olması etkisini gösterdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısı, geçen eğitim ögretim sezonunun aynı dönemine göre yüzde 11,5 düștü.

Geçen eğitim-öğretim yılının ilk döneminde polis ve jandarma
sorumluluk bölgesinde 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 "okul kolluk görevlisi" görev yaptı.

Güvenli eğitim için 38 bin 366 okulda 21 bin 926 personel koordinasyonu sağlarken 22 bin 103 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 ekip,
bin 784 okulda ise 3 bin 50 "devriye personeli" görev yaptı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okul ve çevrelerinde,
2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde 9 bin 642 olay olurken 2018-2019
eğitim-öğretim yılı ilk döneminde ise meydana gelen olay sayısı 8 bin 533 oldu.

Daha önceki yıllarda okullarda sabit görev yapan kolluk görevlisi olmadığı için meydana gelen bazı olaylarda müracaatta bulunmayan veya çekinen öğrenci ve velilerin, okullarda kolluk personelinin görev yapması ve görünür hale gelmesiyle yașanan olaylarla ilgili görevli ekiplere kolayca müracaatta bulunabilir hale getirilmesi sağlandı.

Böylece okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması meydana gelen olay sayılarını yüzde 11,5 oranında düşürdü.

Sıkı güvenlik önlemleri ile okul ve çevrelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminde geçen eğitim-öğretim yılı ilk dönemine göre, yaralanma yüzde 9,5, tehdit 5,9, hakaret yüzde 13,3, hırsızlık 19,2, diğer olaylar yüzde 13,4 düştü.

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