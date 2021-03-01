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Okullardaki sınavlar iptal edilecek mi? Lise sınavları iptal olacak mı?

01.03.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Okullardaki sınavlar iptal edilecek mi? Lise sınavları iptal olacak mı?

Binlerce öğrencinin kafalarını kurcalayan sorulardan biri de “Okullardaki sınavlar iptal edilecek mi?” “Lise sınavları iptal olacak mı?” soruları. 1 Mart 2021’de yani bugün yüz yüze eğitimin başlanacağı bekleniyordu ancak yüz yüze eğitimin başlama tarihi bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın sonrasına alındı. Yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı illerin risk durumuna göre belirlenecek. Bu durum da birçok öğrencinin ve ailenin “okullardaki sınavlar iptal edilecek mi?

2020 yılından beni hayatımızda olan korona virüs salgını nedeniyle öğrenciler yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitim ile eğitim – öğretim hayatlarına devam ediyordu. Geçen ay verilen yüz yüze eğitimin 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı haberi, okulların açılmasına günler kala ertelendi. Yüz yüze eğitimin başlama kararının ertelenmesi üzerine öğrenciler okullardaki sınavlar iptal edilecek mi? lise sınavları iptal olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Sınavlar ile ilgili resmi açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Okullarda yüz yüze eğitim bugün yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra netleşecek. Ülke, 4 ayrı risk seviyesine ayrılacak ve her risk seviyesinde farklı yöntemler uygulanacak. MEB’in açıklamasına göre bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında her ilin Hıfzıssıhha Kurulu, o ilin risk seviyesine göre gerekli adımları atacak.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK

Ortaöğretimde yani liselerde ilk dönem gerçekleştirilemeyen yüz yüze sınavlar, 8 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze yapılabilecek. Okulların yüz yüze eğitime açılıp açılmaması il Hıfzıssıha Kurulları’nın verdiği “yerinde karar” uygulaması ile belirlenecek. Eğer kurul, yerinde karar ile okulların açılmayacağına karar verirse 8 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze yapılması tahmin edilen sınavlar da ileri bir tarihe ertelenecek.

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