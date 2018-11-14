İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor. Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarı, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle geziyor. Fuara, Dumlupınar Ortaokulu'ndan gelen 7. sınıf öğrencisi Berat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin çok kitap okuması gerektiğine dikkati çekerek, "Arkadaşlarıma bir mesajım var. Yarın biz de uzaya çıkıp Mars'ın topraklarına ayak basmak istiyorsak deliler gibi kitap okumalıyız." dedi. - "Kişi kendine borcunu ödemesi için kitap okumalı" Üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki Özlem Şahin de fuarda uygun fiyatlarda bir kitap bulamadığını belirterek, "Buraya Mecidiyeköy'den geldik. Kitapların hepsi hemen hemen yüksek fiyatlı. Maalesef birkaç tane kitap alabildik." diye konuştu.

Şahin, daha çok kitap okunabilmesi için yayınevlerinin fiyatları düşürmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti: "Fiyatlar düşürülürse daha çok okuma olur. Bugün eğitim eskisine göre zorlaştığı için çok fazla kitap okunmuyor. Biraz da bize anlayışla bakılırsa derslere mi yüklenelim ya da kitap mı okuyalım? Çok olanaklı şeyler olamadığı için çocuklar 'daha fazla derse çalışalım', 'güzel yerlere gelelim' diye uğraşıyorlar. Aslında kitaplar bir boşluğu doldurmak için değil de ülkemizi geliştirmek için okunmalıdır. Ayrıca kişi kendine olan borcunu ödemesi için kitap okumalı diye düşünüyorum." Begüm Ayaz da sahaflardan daha uygun kitaplar bulduğunu aktararak, yeni şeyler öğrenmek ve yeni ufuklar açması adına kitap okuduğunu ifade etti. - "Kitap yalnızlığımda bana bir arkadaş oluyor" Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nden fuara gelen 9. sınıf öğrencisi Ömer Çebi de kitap okumayı sevdiğini dile getirerek, fuarı okuluyla birlikte gezmeye geldiğini söyledi. Çebi, okuma yaparken herhangi bir yazar seçiminde bulunmadığını kaydederek, "Edebiyat öğretmenimiz her ay bize kitap veriyor ve kitap okumamızı istiyor. Verdiği kitaplar da sürükleyici oluyor. Mesela bu ay verdiği 'Fareler ve İnsanlar' kitabını okudum. Kitaplar aslında yalnızlığımda bana bir arkadaş oluyor." ifadelerini kullandı.