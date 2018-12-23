Okullardan 900 bin öğrenci sinemada buluştu

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, yaklaşık 900 bin öğrenci, sinema salonlarında ücretsiz film izleme imkanı buldu.

"Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" sloganı ile başlatılan "Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesi, 1 Ekim-21 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulandı.

Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerini kapsayan proje ile öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Daha önce sinemaya hiç gitmeyen öğrencilere yönelik proje kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği öğrencilerin sinemalara ulaşımlarını sağlarken Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesi ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği de sinema salonlarını organize etti.