Okullardan hırsızlık güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki okuldan çeşitli malzemeler ile kantinden para çalınmasıyla ilgili olarak güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, çeşitli tarihlerde Şehit Yasemin Tekin İlköğretim Okulu ile Saimbey Ortaokulundan iki dizüstü bilgisayar, internet ve görüntü çoklayıcı, e-imza belleği, flash bellek ile okul kantininden 600 lira para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli M.F.K'yi (23) evinde gözaltına aldı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, çalınan malzemelerin bir kısmı ile hırsızlık sırasında kullanılan atkı ve eldiven ele geçirildi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelinin, çalınan bazı malzemeleri sattığı U.S'yi (24) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. tutuklandı, U.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

M.F.K'nin uyuşturucu madde ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

