Proje kapsamında boya ve onarımı tamamlanan Asarcık ilçesine bağlı Gökgöl Şehit Mahir Emen İlkokulu'nu ziyaret eden üniversite öğrencileri, burada çeşitli etkinlikler düzenleyip okul duvarlarını bazı çizgi film karakterleri ile renklendirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci kulüpleri de okulların çevre düzenlemesini yaparak, kütüphaneler oluşturuyor. İŞKUR da projede yer alacak yükümlülere cep harçlığı sağlıyor. Proje ile köy okullarının yenilenerek eğitime büyük katkı sağlanması, projeye katılan denetimli serbestlik yükümlülerinin ise rehabilite edilerek meslek sahibi olmaları hedefleniyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında yükümlülerin boya ve onarımını yaptığı okulların duvarları, üniversite öğrencileri tarafından çeşitli çizgi film karakterleri ile renklendirildi.

Öğrencilere kırtasiye malzemeleri, çanta, kitap ve balon dağıtan üniversiteliler, öğrenciler ile eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrencilerin oyunlarına katılan Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirledikleri 33 okulda benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Eğitim alan yükümlülerin boya ve onarım işleri yaptığını, proje ortağı kurumların ise okullara çeşitli katkılar sunduğunu ifade eden Ateş, "Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değiyor. Mutlulukları paha biçilmez bir duygu. Emeğimiz Eğitim İçin Projesi kapsamında 28. okuldayız. Bu günü karnaval havasında geçiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin hediyeleri ve etkinlikleriyle öğrencilerimiz güzel ve keyifli bir gün geçirdi. Bizim için de keyifli bir gündü." dedi.

Ateş, projeye destek veren kurumlarla köy okullarının güzelleştiğini hem de yükümlülerin meslek sahibi olduğunu aktardı.

Asarcık Milli Eğitim Müdürü Cafer Demirtaş ise projenin birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek, okulların fiziki durumunun düzeltilmesinin yanı sıra öğrencilerin çeşitli imkanlara kavuşturulduğunu ifade etti.