Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mümkünse okullarınızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini, çevresini pırıl pırıl yapalım. Eğer okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır. Biz bunu yapabiliriz. Böyle bir cesaretimiz var, yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Değişim Liderleri Toplantısı"nda başkentte görevli okul müdürlerine hitap etti.

Selçuk, okul müdürlerine "Değerli arkadaşlar, lütfen bütün öğretmenlerimizin gözüne gözleriniz değsin. Oradan mümkünse gönlüne inin o insanların." diye seslendi.

Okul müdürlerinin öğretmenlere "Biz sizin için buradayız, çocuklar için buradayız. Sayın Bakan dahil hepimiz çocukların hizmeti için buradayız." demeleri gerektiğini belirten Selçuk, "Eğer öğretmenlerinizin huzuru olursa çocuklarınızın huzuru olur. Öğretmenler sizi takımın lideri olarak görmeli. Gerçek yetki şahsiyettir ve siz öğretmenler odasında saygınlık uyandırdığınızda inanın bütün okul, toplu olarak çevre size saygı duyacaktır ve sizin saygınlığınız o okulu, o çevrenin incisi yapacaktır." ifadelerini kullandı.