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Okulların Açılışı Yine Ertelendi: Yeni Tarih 21 Eylül

12.08.2020 23:20 | Son Güncelleme

Çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu, ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos yerine 21 Eylül’de açılmasını tavsiye etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayından beri kapalı olan okulların açılış tarihini üç hafta daha erteledi

Okulların Açılışı Yine Ertelendi: Yeni Tarih 21 Eylül

Çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu, ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos yerine 21 Eylül’de açılmasını tavsiye etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayından beri kapalı olan okulların açılış tarihini üç hafta daha erteledi.

Toplantının ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, isteyen özel okulların 17 Ağustos itibariyle uzaktan eğitime başlayabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı, ‘‘Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okular 17 Ağustos Pazartesi itibariyle uzaktan eğitim faaliyetine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA TV, kendi öğretmenleriyle yaptıkları içerikler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Selçuk: ‘‘Standartlar konusunda kılavuzlar hazırladık, okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları yapılıyor’’

Okullarda uygulanacak standartlar konusunda kılavuzların hazırlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı, okullardaki temizlik ve güvenlik personeli sayısında artışa gidileceğini de söyledi.

Selçuk, ‘‘Öğrencilerimizden öğretmenlerimize, destek personellerine kadar herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip olacak. Ailesi ve yakın çevresinde virüs tanısı konulanlar bu sistemle takip edilecek. Servislerde, okul binasına, okul bahçesinde girişte ders başlayana kadar maske standartları kılavuzla kontrol belirlenmişti. Öğretmen, öğrenci ve veliler için de kılavuzlar hazırladık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı, “Teneffüslerde neyin nasıl yapılacağı da standartlarda yer alıyor. Maske bakanlık tarafından sağlanacak. Hijyen standartlarını geliştirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Okulların uyması gereken standartları hazırlıyoruz. 2000 denetmen sahada okul standartlarını gözden geçiriyor. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personeli alımları devam ediyor’’ dedi.

Ziya Selçuk aşamalı ve seyreltilmiş eğitimin öncelikle hangi sınıfları hedeflediğinin ileriki günlerde Bilim Kurum tarafından belirleneceğini söyledi.

Koca: ‘‘Bilim Kurulu’nun önerisi bir ay boyunca eğitim yapılmaması yönünde’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarındaki artış eğiliminin sürdüğünü, artış bu hızla devam ederse bir daha yaşanmak istenmeyen ağır tedbirlerin yeniden gündeme geleceğini söyleyerek, Bilim Kurulu’nun bir ay daha eğitim yapılmaması yönünde görüş bildirdiğini dile getirdi.

Koca, ‘‘Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık’’ dedi.

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