‘‘Okulların Açılması İçin Valilere Baskı Yapacağız’’

Başkan Donald Trump, Corona virüsü vakalarındaki sürekli artışa rağmen, okulların açılması konusundaki isteğini yineledi. Trump, Salı günü Beyaz Saray’da eğitim ve sağlık alanında önde gelen isimlerle katıldığı, ‘‘Okulların Güvenle Yeniden Açılması Üzerine Ulusal Diyalog’’ toplantısında, sonbaharda okulların açılması için eyalet valilerine baskı yapacağını söyledi. Okulların kapalı kalmasını siyasi nedenlerle isteyenler olduğunu savunan Trump, buna geçit vermeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı, ‘‘Valilere ve diğer herkese okulların açılması için baskı yapacağız’’ dedi. Trump daha önce de Twitter’da paylaştığı bir mesajında Demokratlar’ın sağlık nedeniyle değil, siyasi nedenlerle okulları kapalı tutmak istediğini öne sürmüştü. Trump, ‘‘Bunun onlara Kasım ayında fayda sağlayacağını düşünüyorlar. Yanlış, insanlar anlıyor!’’ diye yazmıştı. Bazı eyaletlerde Corona virüsü vakalarında artış olduğunun farkında olduğunu belirten Trump, ölüm oranının ciddi şekilde düştüğüne ve virüse yakalanan gençlerin hızla iyileştiklerine dikkat çekti.

‘‘Artık açılma ve açık kalma zamanı’’ diyen Trump, vakalardaki artış için de sorunları ortaya çıktıkları zaman çözeceklerini kaydetti. Bazı muhafazakar gruplar ve iş çevreleri, ebeveynlerin işbaşı yapması ve ekonominin canlanması için okulların güvenli biçimde açılması gerektiğini savunuyor. ‘‘Öğrencilerin açıklarını kapatmalarını sağlamalıyız’’ Eğitim Bakanı Betsy DeVos da okulların hızla tam faaliyete geçmesini destekleyen isimlerden. DeVos, okulların yeniden açılmasında bire bir eğitimin iki günle sınırlı tutulmasını öngören bazı yerel düzeydeki planlamalara karşı çıktı. DeVos, okulların pandemiye rağmen ‘‘tamamen faaliyete geçmesi’’ gerektiğini kaydetti. Bakan, okulların tam zamanlı açılması dışındaki tüm seçeneklerin hem öğrenciler hem de vergi mükellefleri açısından hayal kırıklığı olacağını belirtti. DeVos bu açıklamaları, Associated Press (AP) haber ajansının kaydına ulaştığı, valilerle düzenlenen bir telefon konuşmasında yaptı. Devos, ‘‘Bu ‘okullar açılmalı mı’ değil, ‘nasıl açılmalı’ meselesi. Okullar yeniden açılmalı ve tamamen işler durumda olmalı. Bunun nasıl yapılacağı da eğitimciler ve toplum liderlerine bırakılmalı’’ dedi.

Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinde devlet okulları ailelerden çocuklarını iki gün okula gönderme ya da tamamen uzaktan eğitim arasında seçim yapmalarını istemişti. DeVos bu kararı da eleştirerek ‘‘Haftada iki gün sınıfta eğitim vermek bir seçenek sunmak değil’’ diye konuştu ve Fairfax’in geçen bahar dönemindeki uzaktan eğitim planının bir ‘‘felaket’’olduğunu savundu. DeVos, ‘‘Öğrenciler şimdiden geri kaldı. Açıklarını kapatmalarını sağlamalıyız. Nerede olduğunuza bağlı olarak uygulamaların farklılık göstermesi beklenen bir durum. Ancak öğrencilerin ve ailelerin daha fazla seçeneğe ihtiyacı var’’ dedi. CDC’den okullar için kılavuz Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen ay okullar için kılavuz yayınlamıştı. Buna öğrencilerin her gün okulda bulunmadan farklı gruplar halinde eğitim aldığı kademeli ders programı, masalar arasında boşluk bırakılması, kafeterya yerine sınıflarda yemek yenmesi, tuvaletlerde lavabolar arasına fiziksel bariyer konması, yüzeylerin dezenfekte edilmesi gibi uygulamalar da dahil.