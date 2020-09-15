Okulların açılmasıyla vaka sayısı tırmandı!

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını gündelik yaşamı her anlamda etkiledi.

Virüsün temasla bulaşıyor olması nedeniyle eğitim de etkilenen alanlar arasında.

Halen Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın birçok ülkesinde okulların güvenliğiyle ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinden çarpıcı veriler geldi.

Eyalet genelinde devlet okulları bir ay önce açıldı. Eyalet verilerine göre son bir ayda 18 yaş altı çocuklarda görülen corona virüs vakalarında yüzde 26 oranında artış gözlemlendi.

Okulların açıldığı 10 Ağustos tarihinde eyalette 42 bin 761 çocukta Covid-19 tespit edilmişti.

Bir ay sonra ise bu sayı 53 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca test sayısına göre pozitiflik oranında yüzde 14.3 olduğu belirtildi.

