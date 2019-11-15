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Okulların ara tatile girmesiyle birlikte termal turizmde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

SON zamanlarda gelişen sağlık turizmiyle birlikte termal esisleri ilgi her geçen gün artıyor.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/TERMAL (Yalova), (DHA)- SON zamanlarda gelişen sağlık turizmiyle birlikte termal esisleri ilgi her geçen gün artıyor. Okulların 9 günlük ara tatile girmesi nedeniyle de Yalova'daki termal oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan termal sulara yerli turistin yanı sıra Kuzey Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen yabancı turistler de ilgi gösteriyor.
Romatizma, eklem ağrıları, kalp, damar, deri, solumum yolları rahatsızlığı gibi hastalıklar başta olmak üzere strese de iyi gelen termal sular, termal tatil sezonunun başlaması ile birlikte yoğun ilgi görüyor. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte tatilcilerin çok tercih ettiği termal oteller, farklı birçok milleten ve her yaş grubundan misafirleri ağırlıyor. Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden olan Yalova'nın Termal ilçesinde, Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen 2 bin 200 yatak kapasiteli Terma City Termal Otel'de doluluk oranı, okulların 9 günlük tatile girmesi dolayısıyla yüzde 100'lere kadar ulaştı.
GELENEKSEL TERMAL TESİSTEN MODERN TESİSE
Terma City Termal Otel ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük termal tesisi olma özelliğini taşıdıklarını belirten Karaderili Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tevfik Talas, "Toplumumuzda geleneksel bir algı var. Belli bir zaman öncesine kadar termal denildiği zaman klasik kaplıca ve hamam figürü oluşuyordu. Son yıllarda sağlık turizminin biraz daha dillendirilmesiyle, termalin konumlandırılması yıllar içerisinde gelenekselden biraz daha moderne doğru değişmeye başladı. Geçmişteki yatırımlara baktığımız zaman Türkiye'deki termal kaynakların zenginliğiyle paralel ölçüde turizm yatırımlarının ve yatak kapasitesinin olmadığını görüyoruz. Bu şekildeki termal ve sağlık turizminin ön planda olduğu Almanya, Amerika'yı göz önünde bulundurursak Türkiye bu anlamda daha gerekeni yapabilmiş durumda değil. Bizimle birlikte bu çitanın biraz daha yukarı geldiğini düşünüyorum. Termal denildiği zaman, termal de turizm endüstrisinin bir bölümü. Dolayısıyla farklı bir kategoride bunu konumlandırmak bu çemberi daraltıyor" dedi.
'FİZİK TEDAVİ İHTİYACI OLAN HASTALARI DA KABUL EDİYORUZ'
Termalin içerisinde alternatif tıp tedavileri olduğunu söyleyen Tavas, "İlgili bakanlıktan sevkli bir takım fizik tedavi ihtiyacı olan hastaları da kabul ediyoruz. Gördüğünüz otel salt termal ihtiyacı talebi olan insanlara yönelik değil, bunun yanında turizm endüstrisi içerisinde her türlü ihtiyacını görebilecek bir tesis yaratmak istedik. Son dönemlerdeki gelişmeler ve doluluk oranı, bunu başardığımızı gösteriyor" diye konuştu.
'TERMAL TURİZMİ 12 AY BOYUNCA SÜRÜYOR'
Termal merkezlere yılın her günü gidilebileceğini belirten Tavas, "Termal kış turizmi olarak algılanıyor fakat böyle bir şey yok. Termal turizme baktığımız zaman senenin 12 ayı bu sektörden hizmet alabilirsiniz. Bu biraz da yatırımlarınızı ne şekilde dizayn ettiğinizle de alakalı bir şey. Bizim sahil şeridinde tesislerimiz var. Onları Mayıs ayında açıp Ekim ayında kapatıyoruz. Ama termalle ilgili tesislerimiz 12 ay da açık" diye konuştu.
'ARA TATİLDE YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTIK'
Okulların 9 günlük ara tatile girmesiyle var olan ilginin daha da arttığını belirten Tavas, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene hayata geçirdiği bir uygulama ile sömestr öncesinde ve sonrasında irer haftalık ara tatiller oldu. Bu, kış turizmini ve termal turizmi destekleyen bir uygulama oldu. Sadece ticari olarak bakmamak lazım. Aileler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri zaman yaratılmış oldu. Bunların da sektöre pozitif yansımaları oldu. İki üç hafta öncesinde yüzde 100'leri yakalamıştık. Bağlantılı olduğumuz seyahat acentelerine stop çekmek zorunda kaldık. Şu anda ilave rezervasyonu kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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