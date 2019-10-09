HABER

Okulların eksiklerini gidermek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, kentteki okulların boya ve tadilatlarını yapıp eksiklerini gidermek için çalışma başlattı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, okullarda boya ve tadilat yaparak eksikleri gideriyor.

Lisenin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, kentteki eğitim kurumlarının eksiklerini gidermek için kolları sıvadı. İlk olarak il merkezinde bulunan Hayme Ana Anaokulunun dış cephe boyasını yenileyen ekip, daha sonra bahçedeki kamelyaları ve okulun içini tadilattan geçirdi.

Gönüllü ekip, yıl içinde belirlenen okulları da tek tek ziyaret ederek eksiklerini giderecek.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılı başında öğretmenler kurulu kararı ile belirledikleri kardeş okulların ihtiyaçlarını yıl içerisinde giderdiklerini söyledi.

Okulların ihtiyaçlarını 10 öğrenci, 4 teknisyen ve 5 öğretmenle gidermeye çalıştıklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz anaokulumuzda dış cephe boyası ve diğer ihtiyaçlarını öğrenci, öğretmen ve teknisyenlerimizle beraber gidermeye çalışıyoruz. Bunu yapmamızdaki gaye, öğrencilerimizin kendi alanlarında gelişmesini sağlamak ve maddi manevi hiçbir karşılık beklemeden yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek. Okullarımızda sıraların tamirinden kitaplıklara, boyasından kütüphane yapımına kadar ihtiyaçların tamamını gideriyoruz."

Öğrencilerden Osman Köse de öğretmenleriyle gönüllü bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün anaokulunun dış cephe boyasını yapıyoruz. Amacımız anaokulundaki kardeşlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi. Gönüllü olarak buraya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Ek fotoğraflar // Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdüEk fotoğraflar // Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
Polis telsiziyle konuşan çocukların heyecanıPolis telsiziyle konuşan çocukların heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan meslek lisesi öğrencileri okul boyadı

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ulaşım durdu, dumanlar gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.