Okulların eksiklerini gidermek için seferber oldular

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, okullarda boya ve tadilat yaparak eksikleri gideriyor.

Lisenin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, kentteki eğitim kurumlarının eksiklerini gidermek için kolları sıvadı. İlk olarak il merkezinde bulunan Hayme Ana Anaokulunun dış cephe boyasını yenileyen ekip, daha sonra bahçedeki kamelyaları ve okulun içini tadilattan geçirdi.

Gönüllü ekip, yıl içinde belirlenen okulları da tek tek ziyaret ederek eksiklerini giderecek.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılı başında öğretmenler kurulu kararı ile belirledikleri kardeş okulların ihtiyaçlarını yıl içerisinde giderdiklerini söyledi.

Okulların ihtiyaçlarını 10 öğrenci, 4 teknisyen ve 5 öğretmenle gidermeye çalıştıklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz anaokulumuzda dış cephe boyası ve diğer ihtiyaçlarını öğrenci, öğretmen ve teknisyenlerimizle beraber gidermeye çalışıyoruz. Bunu yapmamızdaki gaye, öğrencilerimizin kendi alanlarında gelişmesini sağlamak ve maddi manevi hiçbir karşılık beklemeden yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek. Okullarımızda sıraların tamirinden kitaplıklara, boyasından kütüphane yapımına kadar ihtiyaçların tamamını gideriyoruz."

Öğrencilerden Osman Köse de öğretmenleriyle gönüllü bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün anaokulunun dış cephe boyasını yapıyoruz. Amacımız anaokulundaki kardeşlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi. Gönüllü olarak buraya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

