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Okulların ilk gününde servis araçları denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 08:24 | Son Güncelleme

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte trafik polisleri Beşiktaş’ta, İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte trafik polisleri Beşiktaş’ta, İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. Teker teker durdurulan servis araçlarını denetleyen polis ekipleri, kriterlere uymayan servis sürücülerine ceza işlemi uyguladı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri Beşiktaş’ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan, Beşiktaş’ta trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Polis ekipleri, kriterlere uymayan servis sürücülerine ceza işlemi uygulandı.
Servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.

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